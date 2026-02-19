Pedro Castillo solicita formalmente ser indultado por el nuevo presidente José María Balcázar

El exmandatario Pedro Castillo presentó, a través de su abogado Walter Ayala, la solicitud de indulto presidencial ante el despacho del nuevo jefe de Estado José María Balcázar, quien recientemente asumió el cargo tras la censura de José Jerí.

En su carta, el exmandatario, sentenciado por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, afirmó ser víctima de una “persecución política” y cuestionó el delito que se le imputó en la condena, señalando que nunca “se materializó un golpe exitoso”.

“Soy víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y el de vastos sectores de la población, constituye una persecución política. […] Mi intención nunca fue atentar contra el pueblo, sino, en un contexto de asfixia política, convocar a una reflexión nacional”, se lee en la carta.

El profesor chotano refirió que, en el pasado, el actual mandatario se habría mostrado de acuerdo con su liberación.

Según refirió Castillo Terrones, la posición de Balcázar generó una “confianza legítima” para una eventual liberación.

“Cumplir su palabra de indultarme no solo sería un acto de justicia conmigo, sino un gesto poderoso que reivindicaría la confianza en la clase política. Los peruanos están cansados de promesas incumplidas. Usted tiene la oportunidad histórica de demostrar que, a diferencia de otros, cumple los acuerdos”, enfatizó.

El exmandatario cerró su misiva invocando al jefe de Estado a actuar bajo el “principio de humanidad” para conceder el perdón presidencial.

Cabe precisar que Castillo Terrones cumple 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión.

Al no contar con una sentencia firme ratificada en segunda instancia, el exmandatario no calificaría técnicamente para un indulto convencional en este momento.



El indulto de Castillo ahora está en la agenda, dice abogado del expresidente

Desde los exteriores de Palacio de Gobierno, Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo, dijo que, con la presentación formal de la solicitud, el Gobierno de José María Balcázar ahora tiene en agenda la evaluación del indulto.

Ayala se pronunció así después de que el mandatario dijera que, por el momento el indulto a favor de Pedro Castillo “no estaba en la agenda” de su gestión, porque el expresidente aún tiene otros procesos por supuesta corrupción en su gobierno.

“Escuché que en la mañana dijo que no estaba en agenda, ahora está en agenda. Como abogado tengo la responsabilidad de pedir todo por escrito. Bajo esa premisa debo decir que millones peruanos están a la expectativa de lo que suceda en las próximas horas”, declaró Ayala a RPP.

El también exministro de Defensa entregó esta tarde el documento en mesa de partes de Palacio de Gobierno.

“Se dice que la sentencia no está firme, como juez y abogado comparto esa posición. Quiero poner en la escena es que vienen usando la figura de que lo van a indultar; si mucha gente dice que no lo pueden indultar porque falta, ¿por qué prometen?”, finiquitó.

Balcázar dice que un indulto a Pedro Castillo "no está en agenda": "Tiene un proceso penal en curso"

El flamante presidente José Balcázar descartó anoche que un posible indulto a Pedro Castillo forme parte de la agenda del gobierno transitorio que encabezará hasta el 28 de julio de este año y afirmó que el exmandatario tiene un proceso judicial en curso que aún debe enfrentar.

Balcázar, que sucederá al destituido José Jerí tras ganar la elección a la Mesa Directiva del Congreso, subrayó que una gracia presidencial no forma parte de las prioridades actuales, y enfatizó que el sistema de justicia debe actuar con autonomía frente a los cargos que pesan sobre el exgobernante.

"No se trata de que yo lo quiera indultar. Tiene un proceso que está siguiendo con la Corte Suprema", precisó el presidente en declaraciones a la prensa al llegar a Palacio de Gobierno, ante las insistentes preguntas sobre una posible voluntad política para liberar al exmandatario.

Balcázar respondía así a versiones que circularon durante el día a un supuesto ofrecimiento de su parte de indultar a Castillo a cambio de votos de las bancadas de izquierda para ganar la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y con ello la jefatura de Estado interina.