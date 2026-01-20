Hernán Barcos destacó las llegadas de Luis Ramos y Federico Girotti a Alianza Lima: "Son jugadores de jerarquía"

Destacó nuevas contrataciones. Hernán Barcos, futbolista de FC Cajamarca, aseguró que los nuevos delanteros de Alianza Lima son jugadores de "jerarquía" y que saben estar en "equipos grandes".

En conversación con Con calle y cancha, el argentino dijo que Luis Ramos y Federico Girotti van a ayudar mucho al cuadro de La Victoria.

"Son dos jugadores de mucha jerarquía, de respeto, que creo que le hacen bien a Alianza y le van a ayudar mucho", indicó en un primer momento.

"(Luis) Ramos conoce el fútbol peruano, sabe cómo manejarse. Y Girotti, recién llegando, pero tiene jerarquía, sabe jugar en equipo grande. No creo que le pese. Les deseo lo mejor y seguro harán las cosas bien", complementó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Hernán Barcos sobre enfrentar a Alianza Lima

Luego, al ser consultado sobre jugar ante Alianza Lima, dijo que será emotivo. Además, no descartó que ese sea su último partido como profesional, ya que se dará en la última fecha del campeonato.

"Se dará en la última fecha. Obviamente, será emotivo por todo lo que uno ha vivido, pero estamos concentrados en el campeonato y tratando de hacer bien las cosas", dijo.

"Es una opción (que sea su último partido). No puedo decir que sí o que no. Iré evaluando mes a mes. Ni lo he pensado todavía porque no sé si voy a llegar a diciembre a retirarme o seguir jugando, no lo contemplo todavía", finalizó.