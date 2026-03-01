PJ programa para hoy audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por muerte de Lizeth Marzano

El Poder Judicial informó que este domingo 1 de marzo a las ocho de la noche se realizará la audiencia inaplazable, de forma virtual, de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos, por la muerte de Lizeth Marzano, quien fue atropellada la noche del martes 17 de febrero y murió en la madrugada del 18 de febrero.

"[El] 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima realiza hoy domingo, a las 20:00 horas, audiencia inaplazable virtual de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos por el delito de homicidio culposo y otros, en agravio Lizeth Ketherine Marzano Noguera", comunicó el Poder Judicial.

El acto procesal, añadieron estará a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, quien evaluará el requerimiento fiscal y será transmitido vía Justicia TV.

Asimismo, el Poder Judicial comunicó que Farfán Calderón asumió este proceso "luego que el titular del 31 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima se inhibió por no ser competente para el caso, el cual vio por estar de turno cuando ocurrieron los hechos".

Villar Chirinos es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito ocurrido la noche del 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro, en el que Lizeth Marzano Noguera, seleccionada peruana de apnea (buceo libre), perdió la vida la madrugada del 18 de febrero.

Situación

Como se recuerda, Adrián Villar Chirinos, de 21 años, permanece bajo custodia policial en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional, en el distrito limeño de La Victoria, luego de que se cumplieran las 72 horas de su detención preliminar.

Ello en el marco de la investigación por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, un juez ordenó la madrugada del último jueves su detención preliminar.

El último sábado, sus padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos, llegaron hasta este punto y permanecieron por aproximadamente dos horas, retirándose sin ofrecer declaraciones a la prensa. La mañana de este domingo, su padre fue visto nuevamente ingresando a la sede policial.

Es importante señalar que la familia de la víctima ha solicitado a la Fiscalía que formalice un pedido de prisión preventiva contra Villar por un periodo de nueve meses.