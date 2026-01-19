A tomar nota: programación y horarios por la fecha 3 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

La temporada 2025-2026 de la Liga Peruana de Vóley mantiene un ritmo apasionante durante el desarrollo de la Fase 2, donde los equipos se han potenciado gracias a sus refuerzos y van ofreciendo partidos con resultados muy apretados.

Universitario de Deportes continúa en la cima de la clasificación y tras el triunfo en la jornada anterior (3-2 sobre Olva Latino) ya aseguró oficialmente un lugar en los play-offs, sin embargo, las Pumas no quieren relajarse en la fecha 3 de esta etapa cuando enfrente a Rebaza Acosta.

Alianza Lima se encuentra debajo de San Martín por diferencia de puntos y serán las blanquiazules las que abran la jornada midiéndose a Circolo. En tanto, San Martín se medirá a Géminis en uno de los duelos más atractivos de la fecha.

Si Alianza y San Martín ganan sus partidos, también de manera oficial ya tendrán un lugar seguro en los play-offs.

La atención se centra en los últimos lugares, dado que solo dos de los 10 equipos quedarán fuera de carrera por el título. Soan, el último de la tabla, va por el golpe ante Atenea en un duelo clave para sus aspiraciones.

Rebaza y Olva igualan en cuatro triunfos. Las latinas chocarán con Regatas Lima en esta fecha.

Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26

Fecha 3 / Fase 2

Sábado 24 de enero

2:00 p.m. | Alianza Lima vs. Circolo Sportivo Italiano

4:00 p.m. | U. San Martín vs. Deportivo Géminis

Domingo 25 de enero

12:30 p.m. | Atlético Atenea vs. Deportivo Soan

3:15 p.m. | Regatas Lima vs. Olva Latino

5:00 p.m. | Universitario vs. Rebaza Acosta





Revalidación / Fecha 3

Sábado 24 de enero

12:30 p.m. | Molivoleibol vs. Túpac Amaru

Domingo 25 de enero

10:00 a.m. | Deportivo Wanka vs. Kazoku No Perú

* Todos los partidos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes (Villa el Salvador)

Nicole Pérez (Atenea) es la máxima anotadora de la Liga 2025-26Fuente: Atlético Atenea

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2

Tras la fecha #2