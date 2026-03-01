Abrazo fraterno: Hernán Barcos y Alex Valera se reencontraron y acabaron con la polémica [VIDEO]

La polémica entre Hernán Barcos y Alex Valera quedó en la cancha, ya que se abrazaron al final del triunfo de Universitario ante FC Cajamarca.

Universitario de Deportes venció 1-0 a FC Cajamarca con gol de Lisandro Alzugaray marcado en el segundo tiempo. El cuadro crema no tuvo su mejor partido de la temporada, pero al final una imagen se robó la atención: el reencuentro entre Hernán Barcos y Alex Valera.

Las cámaras de la transmisión de L1 Max captaron el preciso momento que Barcos y Valera se dieron un abrazo fraterno, acabando así la polémica sucedida el año pasado. Con ello dejaron en claro que el problema entre ellos quedó en la cancha.

Barcos saludó a todos los futbolistas de Universitario y el momento más esperado fue con Valera, con quien tuvo un roce verbal en el choque entre Alianza y la 'U' desarrollado el 24 de agosto del 2025.

De esta manera, la profesionalidad está por encima de todo antecedente polémico, un capítulo que ya queda en el pasado para el 'Pirata' y al goleador de Universitario.

La postal del partido Universitario vs FC Cajamarca. | Fuente: L1 Max

Universitario vs FC Cajamarca: así arrancaron en partido

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Ricardo Lagos, José Gallardo, Pablo Míguez, Jefferson Orejuela; Alexis Rodas, Matías Almirón, Brandon Palacios; Arley Rodríguez, Tomás Andrade y Hernán Barcos.