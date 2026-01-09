Solo falta la firma: Luis Advíncula pasó exámenes médicos en Alianza Lima y viajará a Montevideo

A poco de hacerse oficial. Tan solo restan detalles para que se dé el anuncio de Alianza Lima en relación al fichaje del lateral derecho peruano Luis Advíncula.

Este viernes, Luis Advíncula llegó a la capital peruana tras desligarse de Boca Juniors, en donde estuvo cuatro años y medio, y fue recibido por una delegación de Alianza Lima. Incluso, esta tarde pasó los exámenes médicos, proceso indispensable previo a la firma de contrato.

Además, RPP pudo conocer que Advíncula viajará el sábado 10 de enero a la ciudad de Montevideo para sumarse al plantel blanquiazul que es parte de la Serie Río de La Plata.

Luis Advíncula rumbo a Alianza

Pese a que el popular 'Rayo' tomará vuelo a tierras charrúas, no se espera que el jugador sea parte del partido ante Independiente de Avellaneda.

Antes de pasar los exámenes médicos, el internacional con la Selección Peruana tuvo breves palabras en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. La prensa local le preguntó por su inminente fichaje al club de La Victoria.

"Todo bien, todo bien. Después hablaré (...) Ya hablaré. Ya hablaremos luego", sostuvo Luis Advíncula exfutbolista de Sporting Cristal, Vitoria Setubal y Hoffenheim.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Independiente por la Serie Río de la Plata 2026?

El partido está programado para el sábado 10 de enero en el Estadio Parque Viera (Montevideo). El recinto tiene una capacidad para 8,000 espectadores.

Alianza Lima vs. Independiente: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.

Independiente: Mateo Morro; Luciano Barros, Fernando Closter, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Ignacio Malcorra, Luciano Cabral, Tomás Parmo; Santiago Montiel y Enzo Taborda.