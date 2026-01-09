Pone contexto: Universitario emite comunicado tras palabras de Álvaro Barco sobre el sistema de la Liga1

"La Federación nos ha entregado un campeonato que considero es un cadáver que está en el cementerio. Vamos a tratar de reflotarlo e intentar que los clubes tengan una solidez económica". Esas fueron las palabras del gerente deportivo de Universitario, Álvaro Barco, el último jueves en Campo Mar U respecto al sistema de la Liga1 Te Apuesto.

Sus dichos se dieron en medio de la controversia por los derechos televisivos con 1190 Sports. A razón de ello es que Universitario de Deportes emitió un comunicado y, en un primer momento, puso en contexto lo expresado por su dirigente.

"Las declaraciones brindadas por Álvaro Barco contienen expresiones y adjetivos que quizás no fueron las más adecuadas en su forma", es lo que indica Universitario.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Lo que apunta Universitario en su comunicado

Sin embargo, desde el tricampeón de la liga peruana de primera división apuntaron que están de acuerdo con la idea que planteaba su también exfutbolista.

"El fondo del planteamiento se mantiene plenamente vigente, en tanto responde a una preocupación legítima y objetiva sobre el actual modelo de comercialización de los derechos televisivos, que a todas luces, perjudica la economía de la mayoría de clubes profesionales, y con ellos nuestra solidaridad", indicaron en la escuadra crema.

Luego, en Universitario hicieron hincapié en el proceso de pago de parte de 1190 Sports, el cual no es de manera mensual a los clubes de la Liga1.

"El modelo de gestión y operación actualmente vigente presenta dificultades estructurales que vienen afectando la sostenibilidad económica de los clubes. Como es de conocimiento público, los clubes reciben pagos con atrasos que han superado los sesenta días, situación que genera una afectación directa a la ejecución del presupuesto y al normal cumplimiento de obligaciones contractuales laborales y financieras", mencionaron en Ate.

Por último, agrega que "el Club rechaza cualquier intento de desvirtuar o relativizar los logros, los cuales han sido alcanzados con esfuerzo, sacrificio y garra en el campo de juego (...)".