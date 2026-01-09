¿Llega a la final de la Supercopa de España? Mbappé viajará a Arabia Saudita para el Real Madrid vs. Barcelona

Gozará de minutos. Kylian Mbappé, ausente debido a un esguince de rodilla el jueves en la semifinal del Real Madrid contra el Atlético (1-2), tiene "posibilidades" de jugar minutos ante el Barcelona, según confirmó su entrenador, Xabi Alonso, tras clasificarse a la final de la Supercopa de España.

Mbappé se quedó en Madrid para recuperarse del esguince que le hizo perderse también el primer partido de 2026, correspondiente al torneo de Liga ante el Betis. Y, tras llevar a cabo un plan específico de recuperación, ha mejorado sus sensaciones y viajará a Yeda para integrarse en la expedición.

"Está mucho mejor. Mbappé ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las posibilidades, las mismas que todos los que están en la convocatoria", señaló Alonso al ser cuestionado sobre si podrá jugar el domingo la final contra el Barcelona.

Recuperará la 'Casa Blanca' a su referencia ofensiva. Al futbolista que, sin contar los dos partidos que ha estado ausente (la goleada por 5-1 contra el Betis y los dos goles frente al Atlético en la Supercopa) firmó más de la mitad de los tantos del conjunto blanco: 29 de 53.

Además, el internacional con la Selección de Francia y exPSG tendrá el reto de conseguir su tercer título con el Madrid.

Real Madrid con Mbappé

En su primer partido, Kylian Mbappé levantó un trofeo, el de la Supercopa de Europa. Con gol en la final frente a la Atalanta. Hizo lo propio en la Intercontinental frente a Pachuca. Pero ambos fueron en 2024, antes de un 2025 de récord en lo personal para él pero de olvido para el Real Madrid.

En 2025, igualó el récord de goles en un año natural de un futbolista del Real Madrid, los 59 del portugués Cristiano Ronaldo en 2013, pero el conjunto blanco acabó los 365 días sin levantar un trofeo.

Y perdió dos oportunidades, precisamente, con el FC Barcelona, rival por la Supercopa de España este domingo en Yeda.