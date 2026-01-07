Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Luis Advíncula confirmó que no continuará en Boca Juniors: "Accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país"

Luis Advíncula disputó una final de Copa Libertadores
Luis Advíncula disputó una final de Copa Libertadores | Fuente: Instagram | Fotógrafo: luisadvincula17_
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Luis Advíncula aseguró que viene atravesando un momento familiar complicado y agradeció al club aceptar su pedido de salida.

Confirmó su salida. Luis Advíncula reveló que no continuará en Boca Juniors. En una entrevista con El Canal de Boca, indicó que viene atravesando un momento familiar complicado y que el club accedió a su pedido de volver a Perú.

"Es complicado irte de un club así, pero nada, así es la vida. Estoy agradecido. Estoy pasando un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos se han portado bien conmigo", indicó en un primer momento.

"Ellos accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país, así que, como te digo, no me alcanzará la vida para agradecer lo que han hecho por mí", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Luis Advíncula: "cumplí un sueño"

Por otro lado, al ser consultado sobre sus sensaciones tras su paso por Boca Juniors, dijo que cumplió un sueño y se mostró agradecido de cómo lo han tratado.

"Cumplí el sueño de venir a jugar a club tan gigantesco como este. Pase por todo. Me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado... siempre intenté dar lo mejor", dijo en un principio.

"Soy un ser humano que se equivoca y he aceptado cuando me he equivocado, pero siempre voy a estar agradecido por cómo me trataron. Es impresionante lo que se vive acá adentro, es como una familia y se va a extrañar", finalizó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Luis Advíncula Boca Juniors Alianza Lima

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA