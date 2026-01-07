Luis Advíncula confirmó que no continuará en Boca Juniors: "Accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país"

Confirmó su salida. Luis Advíncula reveló que no continuará en Boca Juniors. En una entrevista con El Canal de Boca, indicó que viene atravesando un momento familiar complicado y que el club accedió a su pedido de volver a Perú.
"Es complicado irte de un club así, pero nada, así es la vida. Estoy agradecido. Estoy pasando un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos se han portado bien conmigo", indicó en un primer momento.
"Ellos accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país, así que, como te digo, no me alcanzará la vida para agradecer lo que han hecho por mí", complementó.
Luis Advíncula: "cumplí un sueño"
Por otro lado, al ser consultado sobre sus sensaciones tras su paso por Boca Juniors, dijo que cumplió un sueño y se mostró agradecido de cómo lo han tratado.
"Cumplí el sueño de venir a jugar a club tan gigantesco como este. Pase por todo. Me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado... siempre intenté dar lo mejor", dijo en un principio.
"Soy un ser humano que se equivoca y he aceptado cuando me he equivocado, pero siempre voy a estar agradecido por cómo me trataron. Es impresionante lo que se vive acá adentro, es como una familia y se va a extrañar", finalizó.