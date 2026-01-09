¿Destino a Alianza Lima? Luis Advíncula llegó a Perú y respondió si firmará como fichaje blanquiazul

Luis Advíncula ya no pertenece a Boca Juniors, tras rescindir contrato con el club xeneize. El seleccionado peruano actualmente es jugador libre y, por ende, protagonista del mercado de fichajes.

Según medios argentinos, es inminente su fichaje por Alianza Lima; y este viernes por la mañana ya llegó a Lima. A su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el lateral derecho respondió brevemente a consultas de la prensa local sobre si firmará un vínculo con el club íntimo.

"Todo bien, todo bien. Después hablaré (...) Ya hablaré. Ya hablaremos luego. Gracias a Dios, todo bien", fue lo que indicó Advíncula.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Se debe tener en cuenta que, a su llegada, el internacional con la Selección Peruana fue recibido por una delegación que se identificó con indumentaria de Alianza Lima.

Por otra parte, y previo al viaje del primer equipo íntimo a Montevideo para la Serie Río de La Plata, el gerente deportivo Franco Navarro respondió respecto a la posibilidad de contar con 'Bolt' en el equipo que ahora dirige Pablo Guede.

"Si él tiene la capacidad de desvincularse de Boca, quién no lo quisiera tener. Nos encantaría tenerlo", fue lo que había indicado sobre Luis Advíncula el directivo de Alianza Lima.

Convocados de Alianza Lima en Serie Río de La Plata

Porteros: Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte, Ángel de La Cruz y Fabrisio Mesías.

Defensas: Mateo Antoni; D'Allesandro Montenegro, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco y Cristian Carbajal.

Volantes: Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Piero Cari y Jairo Vélez.

Delanteros: Luis Ramos, Federico Girotti, Paolo Guerrero y Geray Motta.