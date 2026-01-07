"Le ofrecí permanencia en puestos de responsabilidad": administrador de Alianza dijo que buscó continuidad de Barcos, pero no como futbolista

Lo quería en la institución. Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, reveló que le ofreció a Hernán Barcos un puesto dentro de la entidad antes de su salida a FC Cajamarca.

En conversación con Latina, aseguró que habló personalmente con el atacante para ofrecerle la permanencia en "puestos de responsabilidad", pero decidió asumir otros retos.

"Personalmente, hablé con Hernán y él lo sabe. Le ofrecí la permanencia en puestos de responsabilidad dentro de la institución, en retos que estoy seguro de que podría encarnar de manera perfecta por ser quien es dentro de Alianza", indicó en un primer momento.

"Él tiene un tiempo para pensarlo, está en otros retos ahorita. Decidió seguir jugando y es algo que para nosotros ya no iba. Ahí están las puertas abiertas en otro plano”, complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Fernando Cabada agradecido con Hernán Barcos

Por otro lado, al ser consultado sobre la reacción de los hinchas tras la salida de Hernán Barcos, dijo que no se debería personalizar, puesto que otras figuras también dejaron la institución.

“No personalizaría tanto, la gente personaliza mucho y no se dan cuenta de que son varios los jugadores que han salido", dijo.

"En el caso de Hernán, es una figura icónica y es una persona a quien le agradecemos mucho. Ha sido goleador histórico como figura internacional en Alianza, pero no centraría las cosas ahí. En el fútbol, parte de la dinámica es el recambio. Hay altas, bajas, fichajes y no renovaciones”, finalizó.