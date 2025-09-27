"Tenemos 8 finales": Paolo Guerrero dice que Alianza Lima buscará ganar el Torneo Clausura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana 2025, Paolo Guerrero dio vuelta a la página y ahora está enfocado que Alianza Lima consiga el mayor número de puntos en sus próximos partidos para que siga en la lucha del Torneo Clausura 2025.

El atacante de 41 años encara de la mejor forma la recta final del Clausura. Señaló que sus compañeros están mentalizados en una victoria ante Cienciano en Cusco, duelo que será el domingo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

"Tenemos que meternos en la cabeza que tenemos 8 finales y Dios quiera que las podamos ganar", aseguró Guerrero, que podría ser una de las sorpresas en el once en el plantel de Néstor Gorosito.

Además, aseguró que bien físicamente tras superar sus molestias físicas. "Estoy bien, gracias a Dios me siento mejor. Hay que continuar trabajando, el hincha quiere ver a Alianza ganar, mañana tenemos un partido duro y difícil, esperamos ganar", culminó.

Alianza Lima se ubica en el sexto lugar con 15 puntos y tendrá que lograr los tres puntos ante Cienciano para poder acercarse al líder Universitario (24).

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs. Alianza Lima en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?



El partido está programado para el domingo 28 de septiembre en el estadio Garcilaso de la Vega (Cusco). El recinto tiene una capacidad para 42 056 espectadores.

¿Dónde ver el Cienciano vs. Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El partido de Cienciano ante Alianza Lima será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lo lleva en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.