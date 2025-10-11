Liga 1: Cusco FC se enfrentará ante Comerciantes Unidos por la fecha 14

Comerciantes Unidos se mide ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana a las 18:00 horas. El partido será supervisado por Pablo López Ramos.

Mañana desde las 18:00 horas, Cusco FC recibirá a Comerciantes Unidos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 14 de la Liga 1.

Así llegan Cusco FC y Comerciantes Unidos

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

Cusco FC recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Los Chankas. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

Comerciantes Unidos llega triunfante luego de ver caer a UTC con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 4 ganados para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cusco FC se impuso por 1 a 2.

Pablo López Ramos es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Cienciano: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Grau: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Alianza Universidad: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Alianza Atlético: 18 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Juan Pablo II: 24 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sporting Cristal: 1 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)

