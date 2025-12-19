Carlos Zambrano reveló la advertencia de Pablo Guede en Alianza Lima: "No permitirá errores extrafutbolísticos"

Alianza Lima comienza una nueva etapa con la llegada del argentino Pablo Guede al banquillo, con quien apuntan a luchar por el título de la Liga1 en la próxima temporada y superar las rondas preliminares de la Copa Libertadores.

El estratega llega a La Victoria con la intención de ser riguroso en el tema disciplinario con el plantel, algo que reconoció Carlos Zambrano tras unos primeros diálogos con Pablo Guede.

“Ni bien llegó a Lima hablé con él unos minutos, después ya nos encontramos personalmente junto a unos compañeros. Nos puso los puntos claros, qué es lo que quería para el grupo, ya sabía todo el puterío que había pasado y nos lo puso claro. No es que se meta en la vida privada, pero esos errores extrafutbolísticos no los va a permitir”, declaró sobre su nuevo entrenador.

Pablo Guede y la disciplina en Alianza Lima

Carlos Zambrano, uno de los capitanes de Alianza Lima, hizo un mea culpa sobre los puntos que llevaron al equipo a no conseguir sus objetivos en la Liga1. Asimismo, indicó que la plantilla se comprometió a dejar eso atrás para la próxima campaña.

“Nosotros como jugadores somos conscientes y realistas que hemos metido la pata en ese sentido, más se habló de lo extrafutbolístico que de lo futbolístico, y al final nos costó el año. Ya acabó esto, simplemente debemos estar concentrados, el profe’ ya sabe que este 2026 vamos a comenzar desde el primer día muy fuerte. Su forma de jugar también nos comentó, trataremos de entenderla porque es un nuevo sistema que quiere y vamos a tirar para adelante. Su forma de ser le va a caer muy bien al grupo”, remarcó.

En el lado individual, el zaguero dijo que trabajará para no repetir la cifra de siete expulsiones que tuvo en el año.

“No lo puedo ni creer, a veces lo pienso e incomoda, duele demasiado. Nunca me pasó en mi carrera y creo que a ningún jugador”, expresó.

2 de Mayo, el rival de Alianza Lima

El sorteo de la Copa Libertadores determinó que Alianza Lima enfrentará al paraguayo 2 de Mayo en la Fase 1, un equipo debutante, por el que Carlos Zambrano pidió no confiarse.

“Cualquiera sea el rival que nos haya tocado debemos mirarlo con respeto y hacer las cosas bien para llegar a Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Lo hicimos el año pasado, tenemos un gran plantel”, concluyó.