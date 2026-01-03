¡Hasta 2028! Alianza Lima oficializó renovación de Alan Cantero

A través de sus redes sociales, Alianza Lima anunció la extensión del vínculo de Alan Cantero por tres temporadas más. El futbolista argentino continuará en el cuadro de La Victoria y ahora será dirigido por su compatriota Pablo Guede.

"No es cuestión de ofertas, es convicción. Alan Cantero se queda donde quiera estar", dice el mensaje de Alianza, que sigue asegurando a sus principales jugadores de sus plantel.

Luego de negociar por semanas con Godoy Cruz, Alianza selló la permanencia de Cantero, que habló con la prensa a su llegada a Lima tras las fiestas navideñas.

"Que el club apueste por mí habla bien de lo que he hecho, aunque sé que puedo dar más. Mi primera intención siempre fue Alianza", sostuvo.

Alan Cantero, quien usa el dorsal 19, ha registrado 3 goles y 3 asistencias en la Liga 1 durante la campaña del 2025.

¿Cuáles son los principales fichajes de Alianza Lima para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

