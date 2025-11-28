Pese a clasificar a la Sudamericana, Gerardo Ameli no seguirá como DT de Alianza Atlético de Sullana

Esta temporada, Alianza Atlético colmó las expectativas de sus hinchas al clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Lo hizo de la mano de Gerardo Ameli como director técnico, pero el argentino no seguirá en su cargo.

Fue el mismo Alianza Atlético, en un comunicado, el que dio cuenta de la salida de Gerardo Ameli. El cuadro piurano tendrá un nuevo entrenador de cara a la próxima temporada de la Liga1 y también en la Sudamericana.

"Alianza Atlético informa a la opinión pública que el profesor Gerardo Ameli y nuestra institución han acordado dar por finalizado su vínculo contractual", es lo que mencionan.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📄 pic.twitter.com/fhA6XbZYdM — Alianza Atletico de Sullana (@alianzasullana_) November 27, 2025

Gerardo Ameli, fuera de Alianza Atlético

En el texto, el cuadro del norte del país dio un agradecimiento a su ahora DT por lo alcanzado a lo largo del año futbolístico.

"Expresamos nuestro profundo agradecimiento por el compromiso, la entrega y pasión que el profesor y su comando técnico demostraron durante su permanencia en el club. Su labor no solo se reflejó en el rendimiento deportivo, sino también en los valores, unión y los momentos que quedarán en la memoria de todos los que formamos parte del Vendaval", es lo que añaden.

Por último, pero no menos importante, desde Alianza Atlético resaltaron la labor profesional de Gerardo Ameli en la Liga1.

"Gracias por el profesionalismo y por representar nuestros colores con respeto y dedicación", finalizaron en el comunicado.

Los números de Alianza Atlético en el 2025

En lo que tiene que ver con la Tabla Acumulada de la temporada 2025 de la Liga1, Alianza Atlético finalizó en el quinto lugar con 57 puntos.

En su último partido del año le ganó 1-0 a Sport Boys en el Callao y a la Sudamericana del próximo año irá con FBC Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano.