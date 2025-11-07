Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 8 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga 1 - Perú
1:00 p.m. | Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos - L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | Juan Pablo II vs Atlético Grau - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, LaLiga - España
8:00 a.m. | Girona vs Alavés - DSports 2, DGO
10:15 a.m. | Sevilla vs Osasuna - ESPN 2, Disney+
12:30 p.m. | Atlético de Madrid vs Levante - Dsports, DGO
3:00 p.m. | Espanyol vs Villarreal - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
7:30 a.m. | Tottenham vs Manchester United - ESPN, Disney+
10:00 a.m. | West Ham vs Burnley - Disney+
10:00 a.m. | Everton vs Fulham - ESPN 3, Disney+
12:30 p.m. | Sunderland vs Arsenal - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Chelsea vs Wolverhampton - Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
9:00 a.m. | Como vs Cagliari - Disney+
9:00 a.m. | Lecce vs Hellas Verona - Disney+
12:00 p.m. | Juventus vs Torino - ESPN 3, Disney+
2:45 p.m. | Parma vs Milan - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs Heidenheim - Disney+
9:30 a.m. | Hoffenheim vs RB Leipzig - Disney+
9:30 a.m. | Hamburgo vs Borussia - Disney+
9:30 a.m. | Unión Berlín vs Bayern Múnich
12:30 p.m. | Borussia Mönchengladbach vs Colonia - Disney+
Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia
11:00 a.m. | Marsella vs Stade Brestois - ESPN 4, Disney+
1:00 p.m. | Le Havre vs Nante - ESPN 4, Disney+
3:05 p.m. | Monaco vs Lens - Disney+
Partidos de hoy, A-League - Australia
11:00 p.m. | Sydney FC vs MacArthur - A-League YouTube
1:00 a.m. | Wellington Phoenix vs Auckland City - A-League YouTube
3:35 a.m. | Melbourne Victory vs Melbourne City - A-League YouTube
Partidos de hoy, Primera División - Uruguay
2:30 p.m. | Danubio vs Plaza Colonia - Disney+
5:00 p.m. | Montevideo Wanderers vs River Plate - Disney+
Partidos de hoy, Championship - Inglaterra
7:30 a.m. | Blackburn Rovers vs Derby County - Disney+
10:00 a.m. | Stoke City vs Coventry City - Disney+
Partidos de hoy - Mundial Sub 17 Femenino - FIFA
10:30 a.m. | Brasil vs México - FIFA+
2:00 p.m. | Corea del Norte vs Países Bajos - América tvGO, DSports, DGO, FIFA+
Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA
7:30 a.m. | República Checa vs Burkina Faso - DGO
7:30 a.m. | Uganda vs Chile - DSports, DGO
8:00 a.m. | Mali vs Austria - DGO
8:30 a.m. | Francia vs Canadá - DSports, DGO
9:45 a.m. | Estados Unidos vs Tayikistán - DGO
10:15 a.m. | Paraguay vs Panamá - DGO
10:45 a.m. | Irlanda vs Uzbekistán - DGO
10:45 a.m. | Arabia Saudita vs Nueva Zelanda - DGO
Partidos de hoy, Segunda División - España
8:00 a.m. | Real Sociedad B vs Leganés - DSports 6, DGO
10:15 a.m. | Éibar vs Albacete - Disney+
10:15 a.m. | Huesca vs FC Andorra
12:30 p.m. | Deportivo vs Cultural Leonesa - DSports 6, DGO
3:00 p.m. | Málaga vs Córdoba - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
4:10 p.m. | Fortaleza vs Junior - RCN
6:20 p.m. | Atlético vs Águilas Doradas - RCN
8:30 p.m. | Bucaramanga vs La Equidad - RCN
Partidos de hoy, Liga MX - México
8:00 p.m. | Toluca vs América - Layvtime YouTube
Partidos de hoy, Primera División - Portugal
10:30 a.m. | Alverca vs Rio Ave - GolTV, GolTV Play
3:30 p.m. | Santa Clara vs Sporting - GolTV, GolTV Play
Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador
2:00 p.m. | Manta vs Mushuc Runa - ECDF
4:30 p.m. | Independiente del Valle vs Universidad Católica - ECDF
8:00 p.m. | LDU Quito vs Libertad - ECDF
Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos
4:00 p.m. | Minnesota vs Seatlle Sounders - Apple TV
6:00 p.m. | Cincinnati vs Columbus Crew - Apple TV
8:00 p.m. | Inter Miami vs Nasville - Apple TV
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
3:00 p.m. | Racing vs Defensa y Justicia - Disney+
3:00 p.m. | Huracán vs Newells - TyC Sports
5:15 p.m. | Talleres vs Platense - Disney+
7:30 p.m. | San Martín vs Lanús - Disney+
7:30 p.m. | Unión vs Barracas Central - TyC Sports
Partidos de hoy, Serie A - Brasil
2:00 p.m. | Sport Recife vs Atlético Mineiro - L1 Play
4:00 p.m. | Vasco da Gama vs Juventude - L1 Play
4:30 p.m. | Internacional vs Bahía - L1 Paly
7:00 p.m. | Sao Paulo vs RB Bragantino - L1 Play
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
9:00 a.m. | Trabzonspor vs Alanyaspor - Disney+
12:00 p.m. | Antalyaspor vs Besiktas - ESPN 7, Disney+