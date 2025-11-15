Liga 1: Se enfrentan Sport Boys y Alianza Atlético por la fecha 19

En la previa de Sport Boys vs Alianza Atlético, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Miguel Grau.

Por la fecha 19 de la Liga 1, Sport Boys y Alianza Atlético se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Miguel Grau.

Así llegan Sport Boys y Alianza Atlético

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos de la Liga 1

Sport Boys fue derrotado en el Inca Garcilaso de la Vega frente a Cusco FC por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 9 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético viene de vencer a Alianza Universidad en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 4 goles y 4 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Atlético se quedó con la victoria por 1 a 0.

Horario Sport Boys y Alianza Atlético, según país