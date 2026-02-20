Liga 1: Cienciano se enfrenta ante la visita Alianza Atlético por la fecha 4

Cienciano y Alianza Atlético se enfrentan en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con el arbitraje de Micke Palomino Huaminí. El duelo se jugará mañana desde las 19:00 horas.

Así llegan Cienciano y Alianza Atlético

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Cienciano en partidos del campeonato peruano

Cienciano busca levantarse de su derrota ante Universitario en el Monumental. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 7 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos del campeonato peruano

El anterior partido disputado entre Alianza Atlético finalizó en empate por 0-0 ante Alianza Lima. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 1 partido perdido. Logró convertir 1 gol y le han marcado 1.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de octubre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cienciano lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Micke Palomino Huaminí.

Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 5: vs Deportivo Garcilaso: 27 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Cusco FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 5: vs ADT de Tarma: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs UTC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Grau: Fecha y horario a confirmar

Horario Cienciano y Alianza Atlético, según país