"No olviden cuánto las amo": el desgarrador mensaje que Eric Dane dejó a sus hijas en su última entrevista

Netflix acaba de difundir la última entrevista que Eric Dane grabó antes de morir, como parte de la serie documental Famous Last Words, una producción diseñada para presentar conversaciones finales de figuras públicas solo después de su muerte.

La entrevista, emitida tras el fallecimiento de Dane a los 53 años luego de luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), recoge reflexiones profundas del actor sobre su vida, su carrera y los desafíos personales que enfrentó hasta sus últimos días.

“Quiero contarles cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad y espero que no solo me oigan, sino que me escuchen”, dijo, dirigiéndose a sus hijas Billie y Georgia.

La pieza documental forma parte de un proyecto de Netflix que busca ofrecer un testimonio íntimo de personas que han marcado al público con su trabajo, permitiendo que sus palabras finales resuenen con fuerza tras su partida.

Los 4 consejos de Eric Dane que dio en su última entrevista

En el programa, grabado con la certeza de que sería divulgado póstumamente, Eric Dane comparte pensamientos sobre el presente, la importancia de apreciar cada momento y consejos de vida dirigidos a quienes dejó atrás.

Consejo 1:

“Vivan ahora mismo, en el presente. El pasado encierra remordimientos. El futuro sigue siendo incierto. Así que hay que vivir ahora. El presente es todo lo que tienes”.

Consejo 2:

“Enamórense. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórense de algo. Encuentren su pasión, su alegría, aquello que las haga querer levantarse por la mañana. Yo me enamoré de la actuación. Ese amor me ayudó a superar mis momentos más oscuros, mis días más oscuros, mis años más oscuros. Todavía amo mi trabajo. Todavía lo espero con ansias”.

Consejo 3:

“Encuentren a su gente y permitan que las encuentren. Entréguense a ellos. Estoy muy agradecido por mi familia y amigos cercanos. Todos han dado un paso al frente. Mis amigos vienen a verme. Comemos juntos, vemos un partido, escuchamos música. No hacen nada especial. Simplemente aparecen. (Los verdaderos amigos) Te entretendrán, te guiarán, te ayudarán, te apoyarán. Y algunos te salvarán”.

Consejo 4:

“Nunca se rindan. Luchen hasta su último aliento. Heredaron la resiliencia de mí. Ese es mi superpoder. Pueden afrontar el infierno con dignidad. ¡Luchen, chicas, y mantengan la frente en alto!”.

Última entrevista de Eric Dane antes de morir

Eric Dane y sus últimas palabras para sus hijas

Al compartir sus pensamientos, el actor se dirigió directamente a la cámara para dedicarle unas palabras a sus hijas:

“Estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial, ¿verdad? Recuerdo todos los momentos que pasamos en la playa, ustedes dos, mamá y yo, en Santa Mónica, Hawái, México. Ahora las veo jugando en el océano durante horas, mis pequeñas del agua. Esos días, juego de palabras, fueron el paraíso. Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”, finalizó.

Las hijas de Dane son fruto de su relación con Rebecca Gayheart, quien canceló su divorcio para cuidar de él.

