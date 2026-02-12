Últimas Noticias
Con Sekou Gassama: altas y bajas de Universitario tras anuncio de convocados para enfrentar a Cienciano

Universitario es el tricampeón peruano.
| Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario de Deportes, dirigido por Javier Rabanal, buscará su segundo triunfo en el Torneo Apertura de la Liga1 2026.

Tras el empate ante Cusco FC, Universitario de Deportes buscará reencontrarse con el triunfo cuando reciba a Cienciano de Cusco por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026.

El plantel del cuadro crema entrenó este jueves bajo la batuta de Javier Rabanal, quien podrá contra por primera vez con Sekou Gassama, que aparece en la lista de jugadores de convocados.

Además, Andy Polo se recuperó a tiempo de la lesión que lo marginó ante Cusco FC. Entre las bajas se encuentran Edison Flores, José Rivera y Anderson Santamaría, quienes aún sigue recuperándose de sus lesiones.

¿Cuál será el once de Cienciano?

A un día del partido ante Cienciano, Universitario afina detalles para definir el once titular en el cual podría retornar Andy Polo.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Cienciano en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el viernes 13 de febrero en el estadio Monumental en Lima. El recinto tiene una capacidad para 85.018 espectadores aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Cienciano en vivo por el Torneo Apertura 2026?

  • En Perú, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 8:30 p. m.
  • En Colombia, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 8:30 p. m.
  • En Ecuador, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 8:30 p. m.
  • En Bolivia, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 9:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 9:30 p. m.
  • En Chile, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.
  • En Paraguay, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.
  • En Argentina, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.
  • En Uruguay, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.
  • En Brasil, el partido entre Universitario vs Cienciano comienza a las 10:30 p. m.
Tags
Universitario de Deportes Cienciano Liga1 Fútbol Peruano Sekou Gassama

