Fondo Aliancistas convocó a Junta General de Acreedores tras eliminación ante 2 de Mayo en Libertadores

Alianza Lima pasa por un mal momento deportivo tras empatar 1-1 ante 2 de Mayo de Paraguay, resultado que determinó su sorprendenre eliminación en la Fase 1 de la Copa Libertadores.

En ese contexto, Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Aliancistas del Perú, informó que se ha convocado a Junta General de Acreedores de Alianza Lima.

"Se cita a los acreedores del Club Alianza Lima a la reunión virtual de Junta de Acreedores, a realizarse en dos convocatorias sucesivas los días 23 y 26 de marzo del 2026 a las 10.00 horas", apuntó.

"Se comunica que solo podrán participar en la Junta de Acreedores, los acreedores que cuenten con créditos debitamente reconocidos por la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi, conforme por la Ley General del Sistema Concursal", agregó.

Hay que indicar, que Fernando Cabada fue el administrador del club victoriano en enero del 2025.

Según la convocatoria, los temas de la agenda serán los siguientes:

Informe de gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal. Pronunciamiento de la Junta de Acreedores sobre el resultado de la gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal. Propuestas de la Junta de Acreedores para el desarrollo institucional del Club Alianza Lima. Otros asuntos de interés.