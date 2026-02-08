Liga 1: FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso se miden por la fecha 2

FC Cajamarca ejercerá mañana la localía ante Deportivo Garcilaso, desde las 15:30 horas y en el marco de la fecha 2 del campeonato peruano.
Así llegan FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de FC Cajamarca en partidos del campeonato peruano
FC Cajamarca viene de un resultado igualado, 3-3, ante Juan Pablo II.
Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos del campeonato peruano
Deportivo Garcilaso viene de empatar 1-1 ante Sporting Cristal..
Jordi Espinoza Valles es el elegido para dirigir el partido.
Horario FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas