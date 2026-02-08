Últimas Noticias
Liga 1: FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso se miden por la fecha 2

Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jordi Espinoza Valles.

FC Cajamarca ejercerá mañana la localía ante Deportivo Garcilaso, desde las 15:30 horas y en el marco de la fecha 2 del campeonato peruano.

Así llegan FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de FC Cajamarca en partidos del campeonato peruano

FC Cajamarca viene de un resultado igualado, 3-3, ante Juan Pablo II.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos del campeonato peruano

Deportivo Garcilaso viene de empatar 1-1 ante Sporting Cristal..

Jordi Espinoza Valles es el elegido para dirigir el partido.

Horario FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

