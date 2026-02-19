Regresa Esteban Pavez: la lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Sport Boys

Alianza Lima anunció la lista de 20 jugadores convocados de cara al choque contra Sport Boys, en duelo correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Una de las novedades es el regreso del volante chileno Esteban Pavez.
Pavez, de 35 años, se recuperó rápidamente tras presentar molestias en la rodilla izquierda, lesión que sufrió durante el choque ante 2 de Mayo en Paraguay por la Copa Libertadores.
El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se disputará este viernes 20 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 33 000 espectadores, aproximadamente.
Lista de convocados de Alianza:
Arqueros: Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.
Defensas: Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Cristian Carbajal y Marco Huamán.
Volantes: Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Piero Cari, Eryc Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Esteban Pavez.
Delanteros: Luis Ramos, Federico Girotti y Paolo Guerrero.
¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs Sport Boys en vivo?
El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se podrá ver EN VIVO por TV a través L1 Max y Fox Sports (Estados Unidos). Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.