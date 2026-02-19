Paolo Guerrero deja atrás sus rulos y luce radical cambio de look: se rapó la cabeza

El delantero de Alianza Lima Paolo Guerrero volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez no por su desempeño en la cancha, sino por un cambio de look que no pasó desapercibido. El futbolista decidió despedirse de sus característicos rulos y apareció con la cabeza completamente rapada, marcando un cambio de imagen radical.

La nueva apariencia generó comentarios y reacciones de fanáticos en las redes sociales. Como se recuerda, durante años, los rulos formaron parte del sello personal y también algunos peinados -como las trenzas africanas- por lo que su decisión sorprendió a muchos.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Guerrero modifica su estilo, pero sí una de las transformaciones más drásticas que ha mostrado públicamente.

Aunque el futbolista no ha detallado las razones detrás del cambio, algunos seguidores interpretan el nuevo look como una nueva etapa en su carrera ya que este cambio sucede después de que Alianza Lima quedara eliminado de la Copa Libertadores, pero luchará por ser campeón en el torneo local.

Ana Paula Consorte tiene planes de boda con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte contó que ya viene planificando su boda con Paolo Guerrero. La brasileña fue consultada si ya está pensando en ir al altar junto con el delantero de Alianza Lima tras mostrarse muy unidos en sus redes sociales.

"Ah, se viene (nuestra boda), pero por ahora estamos como planeando, pero vamos a ver (qué pasa)", declaró la también influencer. Seguidamente, resaltó que viene disfrutando de su relación con el popular 'Depredador'." Vamos muy bien. Super tranquilos", mencionó a las cámaras de América Espectáculos.

En otro momento, Ana Paula Consorte ratificó que tanto ella como Paolo Guerrero quieren tener una hija. "Si, yo quiero una mujercita. Yo y Paolo queremos", remarcó.