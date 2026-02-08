FC Cajamarca vs. Garcilaso: ¿a qué hora juegan y qué canal transmite por el Torneo Clausura 2026?

FC Cajamarca vs. Garcilaso se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO en el inicio de la semana por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Este partido será el segundo de FC Cajamarca en la primera división a lo largo de su historia. De la mano de Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, exjugadores de Alianza Lima, espera conseguir el éxito en casa con el apoyo de los suyos en las tribunas.

¿Cómo llegan FC Cajamarca y Garcilaso a la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

FC Cajamarca viene de empatar a tres con Juan Pablo II, en tanto que el 'Garci' igualó 1-1 con Sporting Cristal en la jornada anterior.

¿Cuándo y dónde juegan FC Cajamarca vs Garcilaso en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el lunes 9 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón. El recinto tiene una capacidad para 10,045 espectadores.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs Garcilaso en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido FC Cajamarca vs Garcilaso comienza a las 3:30 p.m.

En Colombia, el partido FC Cajamarca vs Garcilaso comienza a la 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido FC Cajamarca vs Garcilaso comienza a la 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido FC Cajamarca vs Garcilaso comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido FC Cajamarca vs Garcilaso comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido FC Cajamarca vs Garcilaso comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido FC Cajamarca vs Garcilaso comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido FC Cajamarca vs Garcilaso comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido FC Cajamarca vs Garcilaso comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido FC Cajamarca vs Garcilaso comienza a las 5:30 p.m.

¿Dónde ver el FC Cajamarca vs Garcilaso en vivo por TV?

El partido de FC Cajamarca ante Deportivo Garcilaso será transmitido por L1 Max (canales 14 y 714 HD de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

FC Cajamarca vs Garcilaso: alineaciones posibles



FC Cajamarca: Jonathan Medina; Carlos Gómez, Matías Almirón, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Alexis Rodas, Pablo Lavandeira, Thomas Andrade, Jonathan Betancourt; Arley Rodríguez y Hernán Barcos.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Orlando Núñez, Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Erick Canales; Claudio Torrejón, Carlos Ramos, Adrián Ascues; Francisco Arancibia, José Sinisterra y Miguel Graneros.