El dato que ilusiona a Universitario en sus enfrentamientos contra Sporting Cristal en el Alberto Gallardo

Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizarán el partidazo de la jornada en el Alberto Gallardo. El tricampeón nacional buscará un triunfo de visitante para seguir entre los primeros lugares del Torneo Apertura 2026.

El cuadro crema volverá a jugar en el Gallardo después de 15 años. Su último partido acabó en un empate a cero goles en el 2011.

Es decir, Cristal nunca ha podido ganarle a Universitario en su estadio con un balance de una derrota y tres empates. Por ello, los dirigidos por Paulo Autuori están obligados a revertir esta estadística.

Para este duelo, Sporting Cristal sufrirá la gran baja de Luis Abram, que aún no se recupera al 100 % del desgarro muscular que sufrió en lo que fueron los playoffs de la temporada pasada frente a Alianza Lima.

AÑO EQUIPOS Y MARCADOR 1985 (Cristal 1-1 Universitario) 2010 (Cristal 1-2 Universitario) 2010 (Cristal 0-0 Universitario) 2011 (Cristal 0-0 Universitario)

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 11,600 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura?