Liga 1: Melgar se enfrentará ante Los Chankas por la fecha 5

Los Chankas se mide ante Melgar en el estadio Monumental de la UNSA mañana a las 17:45 horas. El partido será supervisado por Kevin Ortega Pimentel.

Mañana desde las 17:45 horas, Melgar recibirá a Los Chankas en el estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 5 del campeonato peruano.

Así llegan Melgar y Los Chankas

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Melgar en partidos del campeonato peruano

Melgar recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival FC Cajamarca.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos del campeonato peruano

Los Chankas llega triunfante luego de ver caer a Sport Huancayo con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 2 empató . Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Melgar es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Monumental de la UNSA y no ha recibido goles. Hasta la fecha, Los Chankas no pudo imponerse al jugar en campo contrario. Todos sus partidos de visita terminaron en empate.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 2 en sus últimos 4 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de septiembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Melgar se impuso por 6 a 1.

Kevin Ortega Pimentel es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Melgar en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 6: vs Alianza Lima: 9 de marzo - 22:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Grau: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Cusco FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 6: vs Universitario: 8 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Juan Pablo II: 14 de marzo - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Horario Melgar y Los Chankas, según país