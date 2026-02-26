Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¿Por qué no juega? Pablo Guede aclaró la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima

Kevin Quevedo solo ha jugado tres partidos oficiales en 2026.
Kevin Quevedo solo ha jugado tres partidos oficiales en 2026. | Fuente: Alianza Lima
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

El entrenador de Alianza Lima explicó por qué el jugador no ha tenido minutos en los últimos partidos.

Pablo Guede aclaró el panorama con respecto a Kevin Quevedo y sus escasas apariciones con la camiseta de Alianza Lima en lo que va del año. El entrenador fue tajante al descartar que el tema pase por la disciplina del jugador y que todo se debe a temas netamente futbolísticos.


Kevin Quevedo nunca llegó tarde. Jamás tuvo una indisciplina conmigo. Eso es falso y no está bien decirlo. Me preguntan por qué lo dejé afuera, y él y yo lo sabemos bien. Cero indisciplina, siempre llega temprano y entrena”, dijo el entrenador blanquiazul.

Kevin Quevedo no hizo la pretemporada, no participó en nada de la preparación. Hay muchas circunstancias. Me dolió esa situación porque el chico está remando. Tiene que adaptarse al ritmo del equipo sin haber tenido la preparación previa”, añadió Pablo Guede en el podcast Modo Fútbol.

El entrenador de Alianza Lima comentó que la paralización del torneo por los amistosos de la Selección Peruana, servirán para recuperar al jugador: "Vamos a llegar hasta la fecha FIFA, que es cuando nosotros levantamos el nivel. En ese momento vamos a recuperar a Gaibor, a Kevin y a Estrada, quienes no pudieron completar la preparación”.

Kevin Quevedo solo ha alcanzado a jugar tres partidos oficiales con Alianza Lima en lo que va del año. En un partido fue titular y en dos enfrentamientos ingresó desde el banco de suplentes.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Alianza Lima Pablo Guede Kevin Quevedo Liga 1

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA