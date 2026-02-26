¿Por qué no juega? Pablo Guede aclaró la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima

Pablo Guede aclaró el panorama con respecto a Kevin Quevedo y sus escasas apariciones con la camiseta de Alianza Lima en lo que va del año. El entrenador fue tajante al descartar que el tema pase por la disciplina del jugador y que todo se debe a temas netamente futbolísticos.





“Kevin Quevedo nunca llegó tarde. Jamás tuvo una indisciplina conmigo. Eso es falso y no está bien decirlo. Me preguntan por qué lo dejé afuera, y él y yo lo sabemos bien. Cero indisciplina, siempre llega temprano y entrena”, dijo el entrenador blanquiazul.

Una noche histórica en la CONMEBOL Libertadores. 🌎🔥



25/02/25



𝐔𝐧𝐚 𝐩𝐚́𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐞𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚.📜♾️



Arriba Alianza. Toda la vida. 💙



Mira el documental que nos dedica @Libertadores aquí➡️ https://t.co/HluldJ8lBD… pic.twitter.com/ktJCAhAr0c — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) February 25, 2026

“Kevin Quevedo no hizo la pretemporada, no participó en nada de la preparación. Hay muchas circunstancias. Me dolió esa situación porque el chico está remando. Tiene que adaptarse al ritmo del equipo sin haber tenido la preparación previa”, añadió Pablo Guede en el podcast Modo Fútbol.

El entrenador de Alianza Lima comentó que la paralización del torneo por los amistosos de la Selección Peruana, servirán para recuperar al jugador: "Vamos a llegar hasta la fecha FIFA, que es cuando nosotros levantamos el nivel. En ese momento vamos a recuperar a Gaibor, a Kevin y a Estrada, quienes no pudieron completar la preparación”.

Kevin Quevedo solo ha alcanzado a jugar tres partidos oficiales con Alianza Lima en lo que va del año. En un partido fue titular y en dos enfrentamientos ingresó desde el banco de suplentes.