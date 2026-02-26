Garra que une: Universitario de Deportes impulsa campaña para apoyar a damnificados por lluvias

Universitario de Deportes dio muestra que el compromiso y las ganas de ayudar va más allá del fútbol. En medio de la difícil situación que atraviesan distintas regiones del país por las intensas lluvias, el club crema a la campaña impulsada por Perú Pendiente, con el objetivo de brindar apoyo a los peruanos afectados en todo el Perú.



Bajo el lema “La garra que nos une”, Universitario de Deportes convocó a sus hinchas a llevar alimentos no perecibles al encuentro frente a FC Cajamarca que se disputará el domingo 1 de marzo a las 6 p.m. hora peruana. La iniciativa busca convertir la presencia de la hinchada crema en el estadio en una oportunidad para tender la mano a quienes más lo necesitan.



𝗝Ⓤ𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗠𝗔́𝗦 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗧𝗘𝗦 🫶



🫂 Universitario de Deportes se une a la campaña #LaGarraQueNosUne, impulsada por Perú Pendiente, para apoyar a los afectados por las lluvias, huaicos y deslizamientos.



💪 Por ello invitamos la hinchada crema a participar, en el… pic.twitter.com/Uc21Nuy4D9 — Universitario (@Universitario) February 26, 2026

Los puntos de acopio estarán ubicados en los ingresos a las tribunas Occidente, Oriente y Sur del Estadio Monumental, facilitando que los aficionados puedan realizar su donación antes de ingresar al recinto. La apertura de puertas está programada desde las 3:00 p.m., lo que permitirá una mejor organización para esta gran colecta.



De esta manera, Universitario de Deportes reafirma que la garra no solo se demuestra dentro de la cancha, sino también fuera del campo en los momentos en los que el país más necesita de su gente.

¿Cuáles son los alimentos no perecibles?

Arroz, fideos, menestras (lentejas, garbanzos, frijoles), conservas de pescado (atún, sardinas), leche en polvo o evaporada, aceite, azúcar, avena, botellas de agua, galletas, frutos secos. No dones productos vencidos o próximos a vencer.