Pablo Guede sobre cuándo Alianza Lima mostrará su mejor versión: "Soy DT, no adivino"

Pablo Guede busca un once. El DT de Alianza Lima señaló que por circunstancias no ha podido plasmar al equipo definitivo en el campo pero que poco a poco está encontrando el camino gracias al compromiso de sus jugadores. El entrenador dijo que no puede dar una fecha definitiva porque no es adivino.

"No soy adivino, quince días y dos horas no lo sé, eso depende de un montón de cosas, del contexto y podríamos estar hablando cinco horas. Tendía que mentir porque te puedo decir que la parcela defensiva que fue en lo que más hincapié hice está bien. Y en la parcela ofensiva es un poquito lo que estamos fallando a la hora de concretar", dijo el DT.

"De allí viene el tiempo que podemos tardar. En el fútbol lo más fácil es destruir y no construir, eso necesita tiempo. Alianza Lima tiene muchas cosas y buenas. El fútbol es ganar, sobre gusto los colores. Lo que sí puedo decir es que este equipo juega con el corazón", añadió el técnico en el podcast Modo Fútbol.

Pablo Guedes dijo que su meta es encontrar el once e ir retocando cosas dependiendo el rival: "Yo siempre me manejé de esa manera. La dupla de centrales ni la cambie nunca, la delantera la cambie dos o tres veces por diferentes motivos. A partir de allí uno piensa, son semanas son entrenamientos, es rendimiento que es lo más importante. A partir de allí uno trata de buscar lo mejor para el equipo que es que Alianza Lima gane".

"Yo te puedo decir que este grupo es impresionante, la unidad que tiene en el día a día. El compromiso que tiene con el objetivo, con esta camiseta, en muy pocos lados lo viví. Cómo se preocupan todos por todos, esa unidad que hay dentro del plantel, dentro del club es digna de admirar. Yo los admiro. Siempre dan un poco más", puntualizó.