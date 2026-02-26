Liga 1: Por la fecha 5, Alianza Atlético recibirá a ADT de Tarma

Toda la previa del duelo entre Alianza Atlético y ADT de Tarma. El partido se jugará en el estadio Campeones del 36 mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por Victor Cori Diaz.

Desde las 15:00 horas, Alianza Atlético y ADT de Tarma se enfrentan mañana por la fecha 5 del campeonato peruano en el estadio Campeones del 36.

Así llegan Alianza Atlético y ADT de Tarma

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos del campeonato peruano

En su visita anterior, Alianza Atlético empató por 1 con Cienciano. En los últimos 3 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 1 derrota, con 2 goles marcados y con 2 en su valla.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos del campeonato peruano

En la jornada anterior, ADT de Tarma igualó 2-2 el juego frente a UTC. Con un historial irregular (2 derrotas y 1 victoria en los últimos 3 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

ADT de Tarma no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de septiembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de ADT de Tarma.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Victor Cori Diaz.

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 6: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Deportivo Moquegua: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs UTC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Grau: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 6: vs Juan Pablo II: 8 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sport Huancayo: 14 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar

Horario Alianza Atlético y ADT de Tarma, según país