Liga 1: Por la fecha 3 se enfrentarán Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma

Deportivo Garcilaso aguarda mañana la visita de ADT de Tarma, para jugar el partido por la fecha 3 del campeonato peruano, a partir de las 13:00 horas.
Así llegan Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos del campeonato peruano
Deportivo Garcilaso igualó 1-1 frente a FC Cajamarca.
Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos del campeonato peruano
ADT de Tarma viene de un triunfo 1 a 0 frente a Sport Boys.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de noviembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Deportivo Garcilaso se llevó la victoria por 1 a 0.
Rudy Méndez fue designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 4: vs Deportivo Moquegua: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Cienciano: 27 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Cusco FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Grau: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 4: vs UTC: 22 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Alianza Atlético: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas