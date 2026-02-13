Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga 1: Por la fecha 3 se enfrentarán Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma

Por la fecha 3 se enfrentarán Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma
Por la fecha 3 se enfrentarán Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma, que se jugará mañana desde las 13:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Dirige Rudy Méndez.

Deportivo Garcilaso aguarda mañana la visita de ADT de Tarma, para jugar el partido por la fecha 3 del campeonato peruano, a partir de las 13:00 horas.

Así llegan Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos del campeonato peruano

Deportivo Garcilaso igualó 1-1 frente a FC Cajamarca.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos del campeonato peruano

ADT de Tarma viene de un triunfo 1 a 0 frente a Sport Boys.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de noviembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Deportivo Garcilaso se llevó la victoria por 1 a 0.

Rudy Méndez fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos del campeonato peruano
  • Fecha 4: vs Deportivo Moquegua: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Cienciano: 27 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Cusco FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Grau: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos del campeonato peruano
  • Fecha 4: vs UTC: 22 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Alianza Atlético: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Deportivo Garcilaso ADT de Tarma Liga 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA