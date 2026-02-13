Liga 1: Por la fecha 3 se enfrentarán Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma

Todos los detalles de la previa del partido entre Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma, que se jugará mañana desde las 13:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Dirige Rudy Méndez.

Deportivo Garcilaso aguarda mañana la visita de ADT de Tarma, para jugar el partido por la fecha 3 del campeonato peruano, a partir de las 13:00 horas.

Así llegan Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos del campeonato peruano

Deportivo Garcilaso igualó 1-1 frente a FC Cajamarca.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos del campeonato peruano

ADT de Tarma viene de un triunfo 1 a 0 frente a Sport Boys.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de noviembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Deportivo Garcilaso se llevó la victoria por 1 a 0.

Rudy Méndez fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 4: vs Deportivo Moquegua: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Cienciano: 27 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Cusco FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Grau: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 4: vs UTC: 22 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Alianza Atlético: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Horario Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma, según país