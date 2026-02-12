Paolo Guerrero olvida la Libertadores: "Tenemos que pasar la página y pensar en el campeonato"

Paolo Guerrero volvió a hablar de la actualidad de Alianza Lima, que, tras empatar 1-1 ante 2 de Mayo de Paraguay, quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026.

"Durísimo, pero hay que pasar la página. El sábado tenemos una final muy importante y debemos sacar los tres puntos", señaló Guerrero en referencia al choque ante Alianza Atlético por la Liga1.

“El grupo está fuerte, está unido. Tenemos que pasar la página y pensar en el campeonato", agregó el delantero de 42 años tras salir de una reunión en conmemoración a los 125 años de Alianza Lima.

Guerrero, además, dejó en claro que ahora Alianza tendrá como prioridad el título nacional de la temporada. "No hay margen de error, pero lo único que nos queda trabajar duro y conseguir a final del año el objetivo que todos queremos", culminó.

Paolo Guerrero sobre el penal

Paolo Guerrero indicó que no hablará más sobre el penal que dejó de patear en el choque ante 2 de Mayo. Esta acción desató una ola de críticas para el exjugador de Bayern de Múnich y Corinthians.