Cámara de seguridad capta momento en que detonan explosivo en una casa en Chimbote [VIDEO]

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos extorsionadores detonan un explosivo en el frontis de una vivienda de Chimbote, en la provincia del Santa, en la región Áncash.

En una de las grabaciones, se observa un mototaxi circulando de forma sospechosa por las inmediaciones de la casa. Luego, dos hombres encapuchados llegan a la vivienda y dejan el artefacto explosivo para salir corriendo.

El propietario del inmueble denunció ante la Policía que ha recibido constantes mensajes extorsivos a través de WhatsApp, en donde le exigían el pago de 100 mil soles a cambio de no atentar contra su familia y negocio.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sospechosos detenidos

Personal de Depincri Chimbote intervino a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad venezolana, quienes presuntamente están implicados en este caso de extorsión.

Los detenidos son Hernán José Medina Gonzales (27) y Rossanny Andreina Arcay Rojas (30), quien dijo ser la propietaria del vehículo y le prestó la unidad al hombre el día del hecho.

La PNP le incautó a Rossanny un dispositivo móvil en donde se habrían enviado los mensajes extorsivos.