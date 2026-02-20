Liga 1: Sporting Cristal y Universitario se enfrentan en el clásico contemporáneo

Sporting Cristal aguarda mañana la visita de Universitario, para jugar el partido por la fecha 4 del campeonato peruano, a partir de las 16:00 horas.
Así llegan Sporting Cristal y Universitario
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos del campeonato peruano
Sporting Cristal venció por 2-0 a Juan Pablo II. Después de caer en 1 oportunidad y empatar 1 cotejo, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.
Últimos resultados de Universitario en partidos del campeonato peruano
Universitario viene de un triunfo 2 a 1 frente a Cienciano. En los 2 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 1 empate. Sumó un total de 5 goles y le metieron 2 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de octubre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario se llevó la victoria por 0 a 1.
Edwin Ordoñez Medina fue designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 5: vs Sport Huancayo: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 5: vs FC Cajamarca: 1 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs UTC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar
Horario Sporting Cristal y Universitario, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas