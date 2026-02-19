Se definen los clasificados a las semifinales: conoce la programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Se definen a los semifinalistas en el Polideportivo Lucha Fuentes. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) dio a conocer la programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

La jornada se llevará en su totalidad el viernes 20 de febrero. A primera hora, Olympic enfrentará a Boston College. Luego, SESI jugará ante Regatas Lima. Y cierra la fecha el partido San Martín vs Banco República.

Cabe precisar que el primero de cada grupo y el mejor segundo clasificarán a las semifinales del campeonato.

Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Viernes 20 de febrero

2:45 p.m. | Olympic vs Boston College (B)

5:00 p.m. | SESI vs Regatas Lima (C)

7:30 p.m. | San Martín vs Banco República (A)

¿Dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 por TV y streaming?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la app y página web de Latina, así como por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). El minuto a minuto de todos los partidos lo tendrás por RPP.pe.

Precios de las entradas al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 35

Preferente Sur: S/ 35

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 55