Se definen los clasificados a las semifinales: conoce la programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Se definen a los semifinalistas en el Polideportivo Lucha Fuentes. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) dio a conocer la programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.
La jornada se llevará en su totalidad el viernes 20 de febrero. A primera hora, Olympic enfrentará a Boston College. Luego, SESI jugará ante Regatas Lima. Y cierra la fecha el partido San Martín vs Banco República.
Cabe precisar que el primero de cada grupo y el mejor segundo clasificarán a las semifinales del campeonato.
Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
Viernes 20 de febrero
2:45 p.m. | Olympic vs Boston College (B)
5:00 p.m. | SESI vs Regatas Lima (C)
7:30 p.m. | San Martín vs Banco República (A)
¿Dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 por TV y streaming?
El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la app y página web de Latina, así como por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). El minuto a minuto de todos los partidos lo tendrás por RPP.pe.
Precios de las entradas al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
- General: S/ 20
- Preferente Norte: S/ 35
- Preferente Sur: S/ 35
- Oriente: S/ 40
- Occidente: S/ 55