Sporting Cristal vs. Universitario: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partidazo del Apertura 2026 de la Liga1?

Partido de alta intensidad. Este fin de semana, Sporting Cristal recibe a Universitario en lo que será el duelo más atractivo de la fecha 4 en el Torneo Apertura 2026 de la Liga1.

En Sporting Cristal cuentan con suma urgencia de sumar una victoria sobre Universitario de Deportes. Y es que una caída de los celestes haría que se alejen de la punta del campeonato, la cual pasa en estos momentos por las manos de FBC Melgar (por diferencia de goles).

Por su parte, Universitario marcha en invicto en las tres primeras jornadas del certamen, es el tricampeón y un triunfo fuera de casa significará un golpe sobre la mesa para alcanzar el ansiado 'tetra' a fin de temporada.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Universitario a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?



Los rimenses vienen de empatar a dos con 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores, en tanto que la 'U' llega de derrotar 2-1 a Cienciano.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 11,600 espectadores.

Se venden gran cantidad de entradas para el partido.Fuente: Club Sporting Cristal

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura?

En Perú , el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 4:00 p.m.



, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 4:00 p.m. En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs Universitario en vivo?

El partido de Sporting Cristal contra Universitario será transmitido por la señal de L1 Max (canal 711 de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs Universitario: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.