UTC piensa en grande: "Si el grupo mantiene el compromiso, va a pelear", dijo Carlos Bustos

UTC está invicto en el inicio del Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, con tres victorias en las primeras jornadas el torneo.

Este domingo, UTC visita a ADT en la ciudad de Tarma y aguarda seguir en racha para alcanzar el primer lugar del campeonato (es segundo, por debajo de Melgar, por diferencia de goles).

Antes de enfrentar al 'Vendaval celeste', el entrenador Carlos Bustos dio sus impresiones respecto al nivel de su conjunto.

"Contamos con un grupo comprometido para esta campaña y la competencia interna es muy buena. Cuando comenzamos, el proyecto era cambiar la imagen del club en los últimos años", dijo el DT de UTC a Ovación.

Posteriormente, el también exestratega de Alianza Lima respondió en concreto sobre su inminente rival en la cuarta fecha del Apertura de la Liga1.

"Ahora se viene una nueva chance de jugar contra un rival que juega bien y cuenta con buenos futbolistas. Es fuerte en condición de local y va a ser un gran desafío para nosotros", agregó.

Más tarde, el entrenador de UTC agregó que "va a ser difícil mantener el arranque que hemos tenido. Si el grupo se mantiene con compromiso, va a pelear y lograremos posicionarnos en la tabla. Sabemos que hay otros planteles como presupuestos importantes y más altos".

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de febrero

Alianza Lima vs. Sport Boys

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Sábado 21 de febrero

FC Cajamarca vs. Melgar

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs. Universitario

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Cienciano vs. Alianza Atlético

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Domingo 22 de febrero

ADT vs. UTC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Unión Tarma

Los Chankas vs. Sport Huancayo

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Los Chankas

Atlético Grau vs. Juan Pablo II

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Cusco FC vs. Comericiante Unidos

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Lunes 23 de febrero

CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso