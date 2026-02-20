UTC piensa en grande: "Si el grupo mantiene el compromiso, va a pelear", dijo Carlos Bustos

UTC está invicto en el inicio del Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, con tres victorias en las primeras jornadas el torneo.
Este domingo, UTC visita a ADT en la ciudad de Tarma y aguarda seguir en racha para alcanzar el primer lugar del campeonato (es segundo, por debajo de Melgar, por diferencia de goles).
Antes de enfrentar al 'Vendaval celeste', el entrenador Carlos Bustos dio sus impresiones respecto al nivel de su conjunto.
"Contamos con un grupo comprometido para esta campaña y la competencia interna es muy buena. Cuando comenzamos, el proyecto era cambiar la imagen del club en los últimos años", dijo el DT de UTC a Ovación.
Posteriormente, el también exestratega de Alianza Lima respondió en concreto sobre su inminente rival en la cuarta fecha del Apertura de la Liga1.
"Ahora se viene una nueva chance de jugar contra un rival que juega bien y cuenta con buenos futbolistas. Es fuerte en condición de local y va a ser un gran desafío para nosotros", agregó.
Más tarde, el entrenador de UTC agregó que "va a ser difícil mantener el arranque que hemos tenido. Si el grupo se mantiene con compromiso, va a pelear y lograremos posicionarnos en la tabla. Sabemos que hay otros planteles como presupuestos importantes y más altos".
Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026
Viernes 20 de febrero
Alianza Lima vs. Sport Boys
- Hora: 8:00 p.m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Sábado 21 de febrero
FC Cajamarca vs. Melgar
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
Sporting Cristal vs. Universitario
- Hora: 4:00 p.m.
- Estadio: Alberto Gallardo
Cienciano vs. Alianza Atlético
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Garcilaso de la Vega
Domingo 22 de febrero
ADT vs. UTC
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Unión Tarma
Los Chankas vs. Sport Huancayo
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Los Chankas
Atlético Grau vs. Juan Pablo II
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Cusco FC vs. Comericiante Unidos
- Hora: 6:30 p.m.
- Estadio: Garcilaso de la Vega
Lunes 23 de febrero
CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Hugo Sotil