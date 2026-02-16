Últimas Noticias
Copa Libertadores: 2 de Mayo y Sporting Cristal se miden por la llave 3

Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre 2 de Mayo y Sporting Cristal. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Carlos Betancur Gutiérrez.

En el marco de la llave 3 de la Copa Libertadores, mañana será el juego entre 2 de Mayo y Sp. Cristal. Será en el estadio Río Parapití desde las 19:30 horas.

Carlos Betancur Gutiérrez es el elegido para dirigir el partido.

Horario 2 de Mayo y Sporting Cristal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
