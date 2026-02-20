Nolberto Solano sobre el presente de Christian Cueva: "Si estás jugando con Juan Pablo II, es por algo"

El exfutbolista y exasistente técnico de la Selección Peruana, Nolberto Solano, fue tajante al analizar el presente de Christian Cueva afirmando que el jugador ya cumplió su ciclo con la bicolor. Ñol recordó que, bajo la gestión de Ricardo Gareca, la consigna era clara: para estar en el equipo se debe competir en la élite, requisito que los jugadores deben mantener hasta hoy.

"Ya Christian Cueva nos dio lo que nos tuvo que dar. Con todo el cariño que yo le tengo, no hay que ser sabio. Si estás jugando con Juan Pablo II, con todo el respeto, es por algo. El jugador tiene que mantenerse en un rango porque Ricardo [Gareca] siempre se la puso clara. Él dijo: 'muchachos, hay que ir al fútbol donde puedan competir porque eso es la Selección'".

Nolberto Solano afirmó que por eso equipos como Ecuador y Colombia están donde están, al igual que Paraguay. "A los paraguayos que ya los veíamos como muertos, han vuelto a resucitar porque tienen jugadores en la Premier League. Entonces, esa es nuestra realidad", comentó en Modo Fútbol.

🔜 Deux matchs amicaux internationaux à venir pour nos lions en ce mois de mars 2026 : le 28/03 à Paris contre le Pérou et le 31/03 à Diamniadio contre la Gambie. pic.twitter.com/Q7rr7MW115 — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) February 18, 2026

Ñol Solano también fue consultado sobre los conflictos entre Christian Cueva y Renato Tapia. "Mira, gracias a Dios, me tocó vivir una etapa linda con todos estos muchachos. Era todo armonía. Primero, esto no existía con Ricardo Gareca. Estas peleítas, estos conflictos no aparecían", dijo.

El exasistente remarcó que a pesar de todo los conflictos son normales en la convivencia. Pero es normal la convivencia: "No se asombren. En un grupo no se pueden llevar todos bien. Siempre hay sus discrepancias. Pero me parece que ya a estas alturas hablar y pelearse por algo no es bueno para la Selección Peruana".

Fecha y hora del amistoso Perú vs Senegal

La Selección Peruana y Senegal se enfrentarán el sábado 28 de marzo, a las 5 p.m, hora local (10 de la mañana de Perú) en el Stade de France, el principal escenario del deporte francés.

El Stade de France tiene una capacidad para 80 mil espectadores y albergó partidos históricos de la Copa Mundial de la FIFA 1998 como la final entre Francia y Brasil. Además de grandes partidos de la Liga de Campeones y la Eurocopa de la UEFA de 2016, entre otros.