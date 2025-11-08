Liga 1: UTC se enfrentará ante Sport Huancayo por la fecha 18

Sport Huancayo se mide ante UTC en el estadio Germán Contreras el domingo 9 de noviembre a las 13:00 horas. El partido será supervisado por Daniel Ureta Pereda.

A partir de las 13:00 horas el próximo domingo 9 de noviembre, Sport Huancayo visita a UTC en el estadio Germán Contreras, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga 1.

Así llegan UTC y Sport Huancayo

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC llega con resultado de empate, 2-2, ante Sport Boys. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 8 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Sport Huancayo cayó derrotado 0 a 2 ante Melgar. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 8 goles y recibió 10.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Sport Huancayo se impuso por 1 a 0.

Daniel Ureta Pereda es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario UTC y Sport Huancayo, según país