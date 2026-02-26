Liga 1: Deportivo Garcilaso se enfrenta ante la visita Cienciano por la fecha 5

Deportivo Garcilaso se enfrenta mañana ante Cienciano para disputar el partido por la fecha 5, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 20:15 horas.
Así llegan Deportivo Garcilaso y Cienciano
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos del campeonato peruano
Deportivo Garcilaso busca levantarse de su derrota ante Deportivo Moquegua en el Hugo Sotil. En los duelos recientes, ha ganado 1 y empatado 2, con 3 goles marcados y con 3 en su arco.
Últimos resultados de Cienciano en partidos del campeonato peruano
El anterior partido disputado entre Cienciano finalizó en empate por 1-1 ante Alianza Atlético. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 2 partidos perdidos. Logró convertir 8 goles y le han marcado 6.
Cienciano muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Deportivo Garcilaso lo ganó por 2 a 1.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Michael Espinoza Valles.
Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 6: vs Cusco FC: 7 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Alianza Lima: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Grau: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 6: vs Sport Boys: 9 de marzo - 19:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Cusco FC: 15 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportivo Garcilaso y Cienciano, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
- Colombia y Perú: 20:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
- Venezuela: 21:15 horas