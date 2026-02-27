Con Kevin Quevedo: Pablo Guede anunció la lista de convocados de Alianza Lima para duelo ante UTC

Si Alianza Lima gana este sábado en Cajamarca será el único líder del Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima anunció la lista de 22 jugadores convocados de cara al choque contra UTC, en duelo correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. Una de las novedades es el regreso de Kevin Quevedo.

Esta semana, el entrenador Pablo Guede afirmó que Quevedo no cometió indisciplina y que no era considerado por otros motivos.

“Kevin Quevedo nunca llegó tarde. Jamás tuvo una indisciplina conmigo. Eso es falso y no está bien decirlo. Me preguntan por qué lo dejé afuera, y él y yo lo sabemos bien. Cero indisciplina, siempre llega temprano y entrena”, dijo el entrenador blanquiazul al programa Modo Fútbol.

De esta manera, el futbolista peruano de 29 años tendrá la oportunidad de volver a las canchas. Su último partido fue contra Alianza Atlético en Trujillo.

Por otro lado, Paolo Guerrero figura entre los convocados. La idea es que viaje con el grupo, ya que Guede señaló que no lo tomará en cuenta por precaución debido a una molestia en la rodilla.

Lista de convocados de Alianza:

Arqueros: Alejandro Duarte y Ángel De la Cruz

Defensas: Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Cristian Carbajal, Marco Huamán, Josué Estrada.

Volantes: Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Piero Cari, Eryc Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Esteban Pavez, Kevin Quevedo, Jean Pierre Archimboud.

Delanteros: Luis Ramos, Federico Girotti, Paolo Guerrero.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs. Alianza Lima en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

El partido está programado para el sábado 28 de febrero en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. El recinto tiene una capacidad para 10 495​​ espectadores.

¿A qué hora juegan UTC vs. Alianza Lima en vivo por el Torneo Apertura 2026?

