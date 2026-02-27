Deportivo Garcilaso vs Cienciano en vivo: ¿qué canal de TV transmite el clásico cusqueño en Torneo Apertura 2026?

Deportivo Garcilaso vs Cienciano se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO HOY viernes 27 de febrero por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En lo que va de temporada de la liga peruana de primera división, Deportivo Garcilaso marcha con 5 puntos en la tabla de posiciones y Cienciano, cuenta con cuatro unidades.

Deportivo Garcilaso vs Cienciano: ¿Cómo llegan al clásico cusqueño en el Torneo Apertura 2026?

Deportivo Garcilaso llega a este partido tras perder por 1-0 ante CD Moquegua de visitante. En tanto, Cienciano empató 1-1 frente a Alianza Atlético de local.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs Cienciano en vivo por el clásico cusqueño del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el viernes 28 de febrero en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. El recinto tiene una capacidad para 42.056​​ espectadores.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Cienciano en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido Deportivo Garcilaso vs Cienciano comienza a las 8:15 p.m.

En Colombia, el partido Deportivo Garcilaso vs Cienciano comienza a las 8:15 p.m.

En Ecuador, el partido Deportivo Garcilaso vs Cienciano comienza a las 9:15 p.m.

En Bolivia, el partido Deportivo Garcilaso vs Cienciano comienza a las 9:15 p.m.

En Venezuela, el partido Deportivo Garcilaso vs Cienciano comienza a las 9:15 p.m.

En Brasil, el partido Deportivo Garcilaso vs Cienciano comienza a las 10:15 p.m.

En Argentina, el partido Deportivo Garcilaso vs Cienciano comienza a las 10:15 p.m.

En Chile, el partido Deportivo Garcilaso vs Cienciano comienza a las 10:15 p.m.

En Paraguay, el partido Deportivo Garcilaso vs Cienciano comienza a las 10:15 p.m.

En Uruguay, el partido Deportivo Garcilaso vs Cienciano comienza a las 10:15 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Deportivo Garcilaso vs Cienciano en vivo?

El partido de Deportivo Garcilaso vs Cienciano será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. Mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Deportivo Garcilaso vs Cienciano: Alineaciones posibles

Garcilaso: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Claudio Torrejón, Adrián Ascues, Agustín Gonzales; Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra y Agustín Graneros.

Cienciano: Falcón; Aguilar, Núñez, Becerra, Martinich; Robles, Arias, Barreto; Hohberg, Bandiera y Garcés.

Deportivo Garcilaso vs Cienciano: Últimos resultados

Deportivo Garcilaso

CD Moquegua 1-0 Garcilaso

Garcilaso 1-0 ADT

FC Cajamarca 1-1 Garcilaso

Cienciano

Cienciano 1-1 Alianza Atlético

Universitario 2-1 Cienciano

Cienciano 6-1 Juan Pablo II