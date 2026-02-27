Últimas Noticias
Malas noticias para Universitario: Comisión Disciplinaria de la FPF abrió expediente a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara

Universitario tiene tres días hábiles para presentar descargos. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

RPP pudo conocer los detalles del caso del entrenador y jugadores de Universitario tras los incidentes en el estadio Alberto Gallardo.

La Comisión de Disciplina de la FPF abrió un expediente al entrenador de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, y a los futbolistas cremas Jairo Concha y Caín Fara, según pudo conocer RPP

Los tres miembros de Universitario podrían ser sancionados debido a la discusión con los aficionados de Sporting Cristal al término del partido desarrollado en el estadio Alberto Gallardo el sábado 21 de febrero.

La información recopilada indica que Universitario tendrá tres días hábiles para presentar descargos. Solo después de ello, el grupo disciplinario estará en condiciones de emitir una resolución final.

Asimismo en el expediente se tomará en cuenta el informe de Marco Martínez Herrera, delegado del partido entre Cristal vs Universitario. Además, de la denuncia de Alianza Lima que fue presentada en los últimos días por el intercambio verbal de Rabanal, Concha y Fara con un sector de la tribuna rimense.

Reclamo de Alianza Lima

En el oficio presentado, Alianza Lima sustenta su pedido en el Reglamento Único de Justicia con el fin que sean sancionados Rabanal, Concha y Fara.. Venimos a formular denuncia contra el Club Universitario de Deportes, su director técnico Javier Rabanal y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara por los hechos ocurridos al término del partido", dice parte del documento.

Universitario de Deportes Javier Rabanal Jairo Concha Caín Fara

