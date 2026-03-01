Lisandro Alzugaray tras el triunfo crema: “No fue nuestro mejor partido, pero rescato la entrega”

Lisandro Alzugaray vivió una noche especial en el Monumental al marcar el gol que le dio el triunfo por 1-0 a Universitario de Deportes frente a FC Cajamarca. El argentino no solo celebró su primera conquista con la camiseta crema, sino que también destacó el esfuerzo colectivo en un partido complicado.

El crema valoró el trabajado triunfo de Universitario de Deportes destacando la dificultad del encuentro. “Nos encontramos con un rival muy duro, que se nos plantó de igual a igual en nuestra cancha. Contento porque pude hacer el primer gol, pero más contento porque el equipo ganó”, señaló.





El autor del único gol del partido reconoció que el rendimiento no fue el ideal. “Sin duda no fue nuestro mejor partido, más que nada en la parte de arriba. La defensa estuvo muy bien; nosotros por ahí estuvimos imprecisos en algunas situaciones de juego, en pelotas que no solemos perder, pero rescato la entrega del equipo”, comentó, resaltando la importancia de sumar los tres puntos.





Además, Lisandro Alzugaray admitió que el resultado era clave para recuperar confianza tras jornadas irregulares. “La verdad que los tres puntos nos sientan bien”, afirmó, dejando claro que el grupo necesitaba volver a celebrar en casa.





El crema también habló de su momento personal y su adaptación al equipo. “Era lo que quería en lo personal, acoplarme rápido. Hoy estoy acá, estoy contento, estoy feliz, mi familia está feliz y la verdad que estamos contentos”, concluyó.