Actor Awards 2026: lista completa de ganadores de los premios del Sindicato de Actores

La ceremonia, antes conocida como SAG Awards, premió a los mejores actores de cine y televisión en una noche clave rumbo a los Oscar 2026.

Hollywood volvió a encender los reflectores. Este domingo 1 de marzo se celebraron los Actor Awards 2026, la gala anteriormente llamada SAG Awards, donde el Sindicato de Actores de Cine y Televisión (SAG-AFTRA) reconoce cada año a las actuaciones más destacadas de las pantallas.

La actriz Kristen Bell regresó como conductora por tercera vez, luego de haber liderado la ceremonia en 2018 y repetir en 2025. Con su estilo desenfadado, guio una gala que combinó coloridos vestidos, momentos emotivos, discursos políticos y varias sorpresas en las categorías principales.

Durante la noche se entregaron premios en 15 categorías, con la participación de reconocidas figuras de la industria. Entre los presentadores estuvieron Timothée Chalamet, Jenna Ortega, Benicio del Toro, Mia Goth, Gwyneth Paltrow, Jacob Elordi y Michael B. Jordan, entre otros invitados.

Kathryn Hahn y Connor Storrie fueron los encargados de abrir la ceremonia al presentar el premio a Mejor Actriz en una Serie de Drama, que quedó en manos de Keri Russell (The Diplomat). Minutos después, Jenna Ortega anunció que Seth Rogen (The Studio) se imponía como Mejor Actor en una Serie de Comedia.

A continuación, revisa la lista completa de ganadores de los Actor Awards 2026...

Nominados a los Actor Awards 2026 en cine

Mejor Actor

Timothée Chalamet (Marty Supremo)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Jesse Plemons (Bugonia)

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

Emma Stone (Bugonia)

Miles Caton (Pecadores)

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Odessa A’zion (Marty Supremo)

Ariana Grande (Wicked: Por siempre)

Amy Madigan (La hora de la desaparición)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

F1: La película

Frankenstein

Misión imposible: La Sentencia final

Una batalla tras otra

Pecadores

Nominados a los Actor Awards 2026 en televisión

Mejor Actor en una Película para Televisión o Serie Limitada

Owen Cooper (Adolescence) 🏆

Jason Bateman (Black Rabbit)

Stephen Graham (Adolescence)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Matthew Rhys (The Beast in Me)

Michelle Williams (Dying for Sex) 🏆

Claire Danes (The Beast in Me)

Erin Doherty (Adolescence)

Sarah Snook (All Her Fault)

Christine Tremarco (Adolescence)



Noah Wyle (The Pitt) 🏆

Sterling K. Brown (Paradise)

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Gary Oldman (Slow Horses)



Keri Russell (The Diplomat) 🏆

Britt Lower (Severance)

Parker Posey (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Seth Rogen (The Studio) 🏆

Ike Barinholtz (The Studio)

Adam Brody (Nobody Wants This)

Ted Danson (A Man on the Inside)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Catherine O’Hara (The Studio) 🏆

Kathryn Hahn (The Studio)

Jenna Ortega (Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

The Studio 🏆

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building



Andor

Landman

The Last of Us

El juego del calamar

Stranger Things

