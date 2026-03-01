Últimas Noticias
Actor Awards 2026: lista completa de ganadores de los premios del Sindicato de Actores

Con transmisión global y la participación de figuras de alto perfil, los Actor Awards se consolidan como una antesala clave en la carrera hacia los Premios Oscar.
Con transmisión global y la participación de figuras de alto perfil, los Actor Awards se consolidan como una antesala clave en la carrera hacia los Premios Oscar. | Fuente: YouTube: @SAGAFTRA
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La ceremonia, antes conocida como SAG Awards, premió a los mejores actores de cine y televisión en una noche clave rumbo a los Oscar 2026.

Hollywood volvió a encender los reflectores. Este domingo 1 de marzo se celebraron los Actor Awards 2026, la gala anteriormente llamada SAG Awards, donde el Sindicato de Actores de Cine y Televisión (SAG-AFTRA) reconoce cada año a las actuaciones más destacadas de las pantallas.

La actriz Kristen Bell regresó como conductora por tercera vez, luego de haber liderado la ceremonia en 2018 y repetir en 2025. Con su estilo desenfadado, guio una gala que combinó coloridos vestidos, momentos emotivos, discursos políticos y varias sorpresas en las categorías principales.

Durante la noche se entregaron premios en 15 categorías, con la participación de reconocidas figuras de la industria. Entre los presentadores estuvieron Timothée Chalamet, Jenna Ortega, Benicio del Toro, Mia Goth, Gwyneth Paltrow, Jacob Elordi y Michael B. Jordan, entre otros invitados.

Kathryn Hahn y Connor Storrie fueron los encargados de abrir la ceremonia al presentar el premio a Mejor Actriz en una Serie de Drama, que quedó en manos de Keri Russell (The Diplomat). Minutos después, Jenna Ortega anunció que Seth Rogen (The Studio) se imponía como Mejor Actor en una Serie de Comedia.

A continuación, revisa la lista completa de ganadores de los Actor Awards 2026...

Nominados a los Actor Awards 2026 en cine

  • Mejor Actor
    Timothée Chalamet (Marty Supremo)
    Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
    Ethan Hawke (Blue Moon)
    Michael B. Jordan (Pecadores)
    Jesse Plemons (Bugonia)
  • Mejor Actriz
    Jessie Buckley (Hamnet)
    Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
    Kate Hudson (Song Sung Blue)
    Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
    Emma Stone (Bugonia)
  • Mejor Actor de Reparto
    Miles Caton (Pecadores)
    Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
    Jacob Elordi (Frankenstein)
    Paul Mescal (Hamnet)
    Sean Penn (Una batalla tras otra)
  • Mejor actriz de reparto
    Odessa A’zion (Marty Supremo)
    Ariana Grande (Wicked: Por siempre)
    Amy Madigan (La hora de la desaparición)
    Wunmi Mosaku (Pecadores)
    Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
  • Mejor Reparto
    Frankenstein
    Hamnet
    Marty Supremo
    Una batalla tras otra
    Pecadores
  • Mejor Reparto de Especialistas
    F1: La película
    Frankenstein
    Misión imposible: La Sentencia final
    Una batalla tras otra
    Pecadores

Nominados a los Actor Awards 2026 en televisión

  • Mejor Actor en una Película para Televisión o Serie Limitada
    Owen Cooper (Adolescence) 🏆
    Jason Bateman (Black Rabbit)
    Stephen Graham (Adolescence)
    Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
    Matthew Rhys (The Beast in Me)
  • Mejor Actriz en una Película para Televisión o Serie Limitada
    Michelle Williams (Dying for Sex) 🏆
    Claire Danes (The Beast in Me)
    Erin Doherty (Adolescence)
    Sarah Snook (All Her Fault)
    Christine Tremarco (Adolescence)
  • Mejor Actor en una Serie de Drama
    Noah Wyle (The Pitt)     🏆
    Sterling K. Brown (Paradise)
    Billy Crudup (The Morning Show)
    Walton Goggins (The White Lotus)
    Gary Oldman (Slow Horses)
  • Mejor Actriz en una Serie de Drama
    Keri Russell (The Diplomat)     🏆
    Britt Lower (Severance)
    Parker Posey (The White Lotus)
    Rhea Seehorn (Pluribus)
    Aimee Lou Wood (The White Lotus)
  • Mejor Actor en una Serie de Comedia
    Seth Rogen (The Studio)     🏆
    Ike Barinholtz (The Studio)
    Adam Brody (Nobody Wants This)
    Ted Danson (A Man on the Inside)
    Martin Short (Only Murders in the Building)
  • Mejor Actriz en una Serie de Comedia
    Catherine O’Hara (The Studio)     🏆
    Kathryn Hahn (The Studio)
    Jenna Ortega (Wednesday)
    Jean Smart (Hacks)
    Kristen Wiig (Palm Royale)
  • Mejor Reparto en una Serie de Drama
    The Diplomat
    Landman
    The Pitt
    Severance
    The White Lotus
  • Mejor Reparto en una Serie de Comedia
    The Studio 🏆
    Abbott Elementary
    The Bear
    Hacks
    Only Murders in the Building
  • Mejor Reparto de Especialistas
    Andor
    Landman
    The Last of Us
    El juego del calamar
    Stranger Things
