Actor Awards 2026: lista completa de ganadores de los premios del Sindicato de Actores

Hollywood volvió a encender los reflectores. Este domingo 1 de marzo se celebraron los Actor Awards 2026, la gala anteriormente llamada SAG Awards, donde el Sindicato de Actores de Cine y Televisión (SAG-AFTRA) reconoce cada año a las actuaciones más destacadas de las pantallas.
La actriz Kristen Bell regresó como conductora por tercera vez, luego de haber liderado la ceremonia en 2018 y repetir en 2025. Con su estilo desenfadado, guio una gala que combinó coloridos vestidos, momentos emotivos, discursos políticos y varias sorpresas en las categorías principales.
Durante la noche se entregaron premios en 15 categorías, con la participación de reconocidas figuras de la industria. Entre los presentadores estuvieron Timothée Chalamet, Jenna Ortega, Benicio del Toro, Mia Goth, Gwyneth Paltrow, Jacob Elordi y Michael B. Jordan, entre otros invitados.
Kathryn Hahn y Connor Storrie fueron los encargados de abrir la ceremonia al presentar el premio a Mejor Actriz en una Serie de Drama, que quedó en manos de Keri Russell (The Diplomat). Minutos después, Jenna Ortega anunció que Seth Rogen (The Studio) se imponía como Mejor Actor en una Serie de Comedia.
A continuación, revisa la lista completa de ganadores de los Actor Awards 2026...
Nominados a los Actor Awards 2026 en cine
- Mejor Actor
Timothée Chalamet (Marty Supremo)
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Michael B. Jordan (Pecadores)
Jesse Plemons (Bugonia)
- Mejor Actriz
Jessie Buckley (Hamnet)
Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
Emma Stone (Bugonia)
- Mejor Actor de Reparto
Miles Caton (Pecadores)
Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Paul Mescal (Hamnet)
Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Mejor actriz de reparto
Odessa A’zion (Marty Supremo)
Ariana Grande (Wicked: Por siempre)
Amy Madigan (La hora de la desaparición)
Wunmi Mosaku (Pecadores)
Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
- Mejor Reparto
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
- Mejor Reparto de Especialistas
F1: La película
Frankenstein
Misión imposible: La Sentencia final
Una batalla tras otra
Pecadores
Nominados a los Actor Awards 2026 en televisión
- Mejor Actor en una Película para Televisión o Serie Limitada
Owen Cooper (Adolescence) 🏆
Jason Bateman (Black Rabbit)
Stephen Graham (Adolescence)
Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
Matthew Rhys (The Beast in Me)
- Mejor Actriz en una Película para Televisión o Serie Limitada
Michelle Williams (Dying for Sex) 🏆
Claire Danes (The Beast in Me)
Erin Doherty (Adolescence)
Sarah Snook (All Her Fault)
Christine Tremarco (Adolescence)
- Mejor Actor en una Serie de Drama
Noah Wyle (The Pitt) 🏆
Sterling K. Brown (Paradise)
Billy Crudup (The Morning Show)
Walton Goggins (The White Lotus)
Gary Oldman (Slow Horses)
- Mejor Actriz en una Serie de Drama
Keri Russell (The Diplomat) 🏆
Britt Lower (Severance)
Parker Posey (The White Lotus)
Rhea Seehorn (Pluribus)
Aimee Lou Wood (The White Lotus)
- Mejor Actor en una Serie de Comedia
Seth Rogen (The Studio) 🏆
Ike Barinholtz (The Studio)
Adam Brody (Nobody Wants This)
Ted Danson (A Man on the Inside)
Martin Short (Only Murders in the Building)
- Mejor Actriz en una Serie de Comedia
Catherine O’Hara (The Studio) 🏆
Kathryn Hahn (The Studio)
Jenna Ortega (Wednesday)
Jean Smart (Hacks)
Kristen Wiig (Palm Royale)
- Mejor Reparto en una Serie de Drama
The Diplomat
Landman
The Pitt
Severance
The White Lotus
- Mejor Reparto en una Serie de Comedia
The Studio 🏆
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
- Mejor Reparto de Especialistas
Andor
Landman
The Last of Us
El juego del calamar
Stranger Things