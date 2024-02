Paolo Guerrero en César Vallejo: ¿cómo se dio la llegada del delantero peruano al cuadro poeta?

La bomba de la temporada. La Universidad César Vallejo anunció este viernes la contratación del delantero peruano Paolo Guerrero.

A través de un comunicado, el cuadro poeta confirmó la llegada del ‘Depredador’, que jugará por primera vez en la Primera División del fútbol peruano.

La noticia ha sido una verdadera sorpresa para los hinchas del fútbol, pues esperaban que el atacante siga jugando en el exterior o -en todo caso- en Alianza Lima, el equipo del cual es hincha.

¿Cómo se dio la contratación del futbolista? ¿Qué pasos se dieron para concretar su llegada?

Paolo Guerrero y su salida de LDU Quito

Paolo Guerrero empezó el 2023 estrenando nueva camiseta. Racing Club le abrió las puertas con el objetivo de pelear la Copa Libertadores. Sin embargo, la falta de minutos lo llevaron a abandonar el equipo.

Pero, el Depredador siempre termina bien parado. En julio, el atacante fue anunciado como nuevo jugador de LDU Quito. Según el propio delantero, el técnico Luis Zubeldía lo llamó personalmente para convencerlo del proyecto.

“Cuando rescindí con Racing, el 'profe' Luis Zubeldía me pegó un llamado y me dijo: ‘Te necesito aquí para ganar la Copa Sudamericana'", declaró Paolo Guerrero.

Y vaya que le fue bien. En los seis meses que estuvo en el Albo, se consagró campeón de la Liga Pro de Ecuador y de la Copa Sudamericana, todo un récord para un jugador peruano.

Sin embargo, la situación cambió en las últimas semanas de diciembre. Paolo Guerrero, en exclusiva con RPP Deportes, indicó que ya no tenía contrato con LDU, pero le encantaría seguir en el equipo ecuatoriano.

"Mi contrato venció en diciembre, lo que pase en 2024 no lo sé. Me encantaría por el trato que me dieron, por el cariño de los hinchas, mis compañeros y todo el entorno", aseguró.

Sin embargo, ambos no llegaron a un acuerdo y Liga Deportiva Universitaria comunicó la no continuidad del peruano. "¡Gracias Eternas Crack Paolo Guerrero! ¡En poco tiempo te ganaste un lugar, el corazón de toda la familia de LIGA!", escribió LDU en su cuenta de X (ex Twitter).

Con esto, se terminó la etapa de Paolo en ecuador.

¿Paolo Guerrero cerca de Alianza Lima?

Tras su salida del equipo ecuatoriano, se empezó a vincular a Paolo Guerrero con Alianza Lima. El delantero comentó en Fútbol como cancha de RPP que en el 2023 "le cerraron las puertas".

"En el 2023, antes de ir a Racing, busqué ir a Alianza, pero me rechazaron los directivos. Yo buscaba la manera de llegar por todos lados. Después le di la autorización a un representante chileno para que me negocie en esa época. Estaba José Bellina. Dije: 'bueno, son amigos y que hablen'. No volví a tener noticias", confesó el atacante peruano.

“Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como siempre lo dije, no voy a dejar de ser hincha de Alianza. Dirigentes pasan y todo eso”, manifestó sobre el elenco blanquiazul.

Sin embargo, el lazo entre ambos no se rompía, hasta que el mismo club íntimo desestimó su contratación. Bruno Marioni, gerente deportivo de Alianza Lima, indicó que Paolo Guerrero no estaba en los planes del club.

“Dentro de la reestructuración, nosotros hemos decidido, junto con el comando técnico y el club, tener un perfil de futbolistas. Dentro de la estructura del plantel que nosotros pensamos para este año, no está Paolo Guerrero”, comentó Marioni.

De esta manera, el deseo de un sector de hinchas del club de La Victoria de ver a Paolo Guerrero con su camiseta se esfumó.

César Vallejo concreta el fichaje del año

La negativa de Alianza Lima de contar con Paolo Guerrero hizo que varios clubes se muestren interesados en el delantero. Pero, el que se mostró más disposición a tenerlo en sus filas fue César Vallejo.

El 19 de enero, RPP Deportes pudo conocer que el cuadro Poeta había preguntado sobre la situación del delantero nacional. Dos días después, el interés se convirtió en una propuesta formal que Paolo no desestimó. De hecho, el propio Richard Acuña, presidente de Vallejo, confirmó que entabló conversaciones con el ex Flamengo e Internacional.

“(Paolo) Es una probabilidad. Tenemos tres opciones, Paolo es una de ellas, tenemos dos opciones más como probabilidades y creo que entre el día martes y miércoles ya deberíamos tener las cosas claras”, contó el titular del cuadro trujillano.

Además, el propio Roberto Mosquera, técnico Poeta, confirmó que también habló con el Depredador para hablar sobre el proyecto.

“El club se ha contactado con tres delanteros, de los cuales yo he conversado con dos y uno de ellos es Paolo (Guerrero). Esperemos que en algún momento pueda llegar acá y tengo toda la certeza que si viene, se va a acoplar bien al equipo”, indicó Mosquera.

Sin embargo, no había noticia de confirmación de la llegada de Paolo Guerrero. De hecho, algunos indicaban que UCV decidió no seguir con las conversaciones y se habló -incluso- que habían apuntado a Jesé Rodríguez, delantero español que jugó en Real Madrid y PSG.

Pero, RPP Deportes pudo confirmar que las conversaciones seguían en pie y que solo quedaban detalles para que la firma se concrete. Y es que el delantero peruano aún seguía esperando una oferta del exterior y se sentía preocupado por la seguridad de su familia. Y en este último punto, la dirigencia confirmó que la seguridad de él y de su familia está garantizada.

Este viernes, a primera hora, RPP Deportes confirmó que Paolo Guerrero firmó contrato con el cuadro poeta, a priori, por dos temporadas. Esta será la primera vez que el delantero juegue en el fútbol profesional peruano.

