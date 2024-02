Paolo Guerrero tendría que pagar una indemnización a la UCV para resolver su contrato, según especialistas

Descentralizado "Va a tener posiblemente que devolver dinero a sponsors, a la banca, dinero de camisetas", mencionó Noriega.

Paolo Guerrero debería acatar el mandato del Club Universidad César Vallejo y presentarse a los entrenamientos del equipo, debido a que no se puede considerar legalmente su seguridad personal como un causante de la resolución del contrato, según consideró el expresidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF), José Luis Noriega.

En Ampliación de Noticias, Noriega manifestó que, en caso se mantenga la posición del futbolista, este debería pagar una suma en atención a los perjuicios económicos que supondrían su frustrada llegada al cuadro trujillano.

“Va a tener posiblemente que devolver dinero a sponsors, a la banca, dinero de camisetas, porque a fin de recuperar los fondos de inversión es con la venta de camisetas. El lucro cesante es toda la taquilla y todo lo que deje de ganar con la ausencia de Paolo, que había una expectativa”, explicó.

Conflicto a instancias internacionales

El abogado precisó que, de no llegar a un acuerdo, la instancia correspondiente será la Cámara de Conciliación y Disputas de la FPF, ente autónomo de la autoridad del fútbol peruano que resolverá el conflicto entre ambas partes en, aproximadamente, un mes. La decisión, a favor de uno y en contra de otro, podría llevarse a la FIFA y, en instancia final, al TAS.

“Lo mejor que puede ocurrir es una conciliación rápida, firme, siempre y cuando el empleador lo quiera, si no lo quiere ni uno, hay un tercero que se llama la cámara, la FIFA, y eso es largo plazo durante el cual no podrá jugar. Estos contratos se firman de buena fe, sin pistola en la cabeza, y si después encuentras una razón que no estaba prevista en el contrato tienes que atenerte a las consecuencias”, remarcó.

En ese sentido, consideró que es responsabilidad de Guerrero el riesgo de finalizar su carrera por el conflicto con la UCV.

“No merece estar en el jaloneo, pero que se atente a las consecuencias. Si no juega en el futuro es por su responsabilidad, ha debido meditar bien si ese contrato le convenía o no”, refirió.

Indemnización a la UCV

Por su parte, Juan José Castro, presidente de la Asociación de Derecho Deportivo del Perú, expresó que la negociación entre Guerrero y la UCV es conveniente para el futbolista, a fin de que se le permita renunciar según las normas laborales en el país.

Explicó que, por el lado de las normas FIFA, regulan que los contratos no pueden rescindirse de forma unilateral, salvo dos causales justificadas. Como salida, al igual que Noriega, también consideró que Guerrero podría pagar una importante suma de dinero a la institución ‘poeta’.

“En este caso, lo que se tiene que negociar es cómo se va a llevar a cabo esta culminación del vínculo laboral, por el lado del club, en la búsqueda de una indemnización por algún daño o perjuicio que le haya causado o le causaría en el caso no se cuente con el atleta”, mencionó.